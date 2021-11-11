Hikmet Karaman: 'Pereira gibi konuşsam manşet olur'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu.



Karaman, Kayserispor'un bu sezon inişli çıkışlı bir grafiği olduğunu ama sezonu iyi yerde tamamlayacaklarını söyledi.



İlk amaçlarının devre arasını küme düşme hattından uzakta bir yerde bitirmek olduğunu vurgulayan Karaman, "Bizim amacımız bu kulübü küme düşme potasından uzak yerlerde oynayacak bir hale getirmek. Takımlar bazen performans üstü oynarlar ama bunu 40 hafta boyunca yapamazlar. Galatasaray'ı yendik, Kasımpaşa'yı yendik, Başakşehir'i yendik. Bunun yansıması 'biz yukarılara oynayacağız' demektir. Hatalarımız, eksiklerimiz mutlaka vardır." ifadelerini kullandı.



Karaman, Kayserispor'un başında çıktığı 11 maçta 15 puan aldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Ben performansımı en iyi sergileyecek bir yaşta Kayserispor'a geldiğimi düşünüyorum. Ben de kendimi geliştiriyorum. Teknik adamlarla iletişim halindeyim. Fenerbahçe maçından önce Pereira'nın dediklerini söylesem manşet olur. Bize de dışarıdan pozitif yorumlar var. Bizi eleştirin ama bir bayrak altında toplanalım. Ben transferleri yapılmış bir takıma geldim. 11 maçta 15 puan almışız. Benim için başarı devre arası Kayserispor'un küme düşme hattından uzak bir yerde olması. Başarı Kayserispor'un tabeladaki sıralamasıyla ölçülür. Ben şampiyon olmadan kendimi başarılı bulmuyorum."





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