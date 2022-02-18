Hikmet Karaman: 'Motivasyonumuz 38 plaka'

Süper Lig'de 26.hafta, Cuma günü oynanacak olan Konyaspor-Kasımpaşa ve Rizespor-Başakşehir karşılaşmaları ile başlayacak. 26.hafta mücadelesinde Yukatel Kayserispor ise Giresunspor'u konuk edecek.



Hafta başından bu yana Giresunspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Yukatel Kayserispor, hazırlıklarına Perşembe günü yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Hikmet Karaman gözetiminde yapılan antrenmanda taktik ağırlık çalışma yapıldı.



Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman şöyle dedi: "Çok önemli 2 maçı atlattık. Giresunspor çok ciddi bir rakip. Deplasmanda güçlü takımlara karşı oynadığı maçlar var ve rakibimizin ne kadar dişli olduğunu biliyoruz. Ligdeki konumu belli ve işi ciddiye alıyoruz. Taraftarımız çok güzel organizasyon yapmış. 38 plaka çok müthiş bir motivasyon. Bununla birlikte teknik heyet ve oyuncu grubu olarak inanılmaz derecede fiziksel anlamda, oyun disiplini anlamında hazırlanıyoruz. Önemli olan 3 puan almak." (Kaynak: Kayseri Haber)





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