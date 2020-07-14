Hikmet Karaman: "Kendi kendimize penaltı yaptırdık"

Malatyaspor teknik direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaş ile oynadıkları maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Hikmet Karaman: 'Kendi kendimize penaltı yaptırdık'
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14 Temmuz 2020 00:25
Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaş'a 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçtaki penaltı pozisyonu hakkında konuşann Karaman, "Penaltı yaptırırsınız, çok zor durum olur anlarım ama pozisyon yok, kendi kendimize penaltı yaptırıyoruz. Normal bir gol yesek anlarım ama böyle bir pozisyon olmaz, durup dururken! Beşiktaş belki topa daha fazla sahip, biz haddimizi biliyoruz! İkinci yarıda Beşiktaş'ın pozisyonu yok! Artık son iki final maçımız var, onlara bakacağız. En kötü berabere bitirebilirdik bugünü ama olmadı. Rakiplerimiz zor maçlarını kazandı, artık sıra bizde! Kazanmak zorundayız" dedi.



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