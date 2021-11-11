Hikmet Karaman: 'İstifa ettim, kabul edilmedi'

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın Ligin 11. Haftasında oynanan Karagümrük maçından sonra yönetime istifasını sunduğu ortaya çıktı.



Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı ve Teknik Direktör Hikmet Karaman, Recep Mamur Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Tv1 Spor Müdürü Faruk Aydemir, "Taraftarla bir sorununuz var mı?" sorusuna Hikmet Karaman, "Benim kimseyle sorunum yok. Ama Karagümrük maçından sonra yönetime istifamı sundum ve kabul edilmedi. 'Şimdi kabul etmiyorsanız Fenerbahçe maçından sonra giderim' dedim. Elbette sporda başarılı olunduğunda alkış, başarısızlıkta ise tepkiler oluşur. Karagümrük maçının son dakikalarında taraftarların tepkisi vardı. Ben de taraftara dönerek elimi kaldırdım saygı duydum ve onları selamladım. Net konuşmamı istiyorsanız duymak istiyorsanız buyurun. Aynı taraftar Galatasaray maçından sonra da bizi alkışladı taraftar bunu yapabilir 3 maç mağlup olmuş beni de protesto edebilir oyuncuyu da protesto edebilir. Fakat geneline baktığımda başarılı olduğunda da alkışlıyor ne yapacağız. Türkiye'nin bu standart olayı. Dışarıdan birileri başka düşünceler içerisindeyse onlara karşı da mutlaka bilgilendirme yaparım onu da parantez içerisinde söylüyorum." dedi.



HABER: FARUK AYDEMİR





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