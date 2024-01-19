Hikmet Karaman'ın ilk sınavı Ankaragücü!

Teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaşan Adana Demirspor, cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hikmet Karaman'ın ilk sınavı Ankaragücü!
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19 Ocak 2024 12:27
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Ligde çıktığı 20 karşılaşmada 29 puan toplayan ve 6. sırada yer alan Adana Demirspor, 24 puanla ligin 12. sırasındaki rakibi karşısında galibiyet arayacak.

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