Hikmet Karaman: "Futbolcularımla gururluyuz, güçlüyüz çünkü, Ankaragüclüyüz"

Hikmet Karaman, Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi 3-0 yendikleri maçta futbolcularıyla gurur duyduğunu kaydetti.

Haber; AA
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Hikmet Karaman: 'Futbolcularımla gururluyuz, güçlüyüz çünkü, Ankaragüclüyüz'
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14 Mart 2021 16:29
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi 3-0 yendikleri maçta futbolcularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, futbolcularını tebrik ederek şunları kaydetti:

"Futbolcularımla gururluyuz, güçlüyüz çünkü, Ankaragüclüyüz, başkentliyiz. Bu önemli bir parola. Oyunun başlarında  tempomuz isteğimiz gibiydi.Tabi çok sakatlık pozisyonları oldu, kalecilerinin 3-4 defa. Bu tempomuzu biraz düşürdü. Belki rakibimiz de oyun temposunu yüksek gördü. Göztepeli Soner de oyunu "soğutalım" dedi. Zaman zaman hepimiz yapıyoruz bunu. Oyun rölantiye girdi. Çok şık bir gol atarak öne geçtik."

Göztepe'nin çok iyi organize olan bir ekip olduğunu vurgulayan Karaman, "Son 5 haftanın lideri bir takım. Böyle takımlara karşı problemi çözmek zorundasınız. Rakibimize çok saygı gösterdik. Hep üçüncü adamı bulduk attığımız gollerde. 3-0'dan sonra oyuncu değişiklikleriyle Trabzon maçına geçiş yapmamız gerekiyordu. Olmadı, bunu öğrenmemiz lazım.Baktığınızda skor 3-0, iyi bir takım defansı iyi bir organize oyun. Birçok bölümde maça hakim olan bir takım. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Henüz bir şey bitmedi. Çalışmaya, 3'er puan almaya devam." ifadelerini kullandı.





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