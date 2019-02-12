İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Fenerbahçe'yi taraftarımızla yendik. Taraftar desteğinin takıma vermiş olduğu katkıyı ben bizzat kulübede yaşadım" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 22'inci haftasında Göztepe ile evinde karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Üç grup halinde çalışan İstikbal Mobilya Kayserispor'lu futbolcular daha sonra topla yürüme ve şut çalışması yaptı. Sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber ve Bilal Başaçıkoğlu antrenmana katılmadı.



İdman öncesi açıklamada bulunan Teknik Direktör Hikmet Karaman, 1-0 kazandıkları Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Karşılaşmada kendilerini destekleyen taraftarlarına teşekkür eden Karaman, "Fenerbahçe'yi taraftarımızla yendik. Fenerbahçe maçında çok iyi bir taraftar grubu vardı. Ama bunu devam ettirmemiz lazım. Taraftar desteğinin takıma vermiş olduğu katkıyı ben bizzat kulübede yaşadım. Bu konuyu özellikle vurgulamak istiyorum. Bütün maçlarda taraftar desteğine ihtiyacımız var ama özellikle bu maçlarda 'stadyumu nasıl doldurabiliriz' diye düşünmemiz lazım. Gerekirse uzakta olan insanlara da otobüs tahsis edip taraftarımızı stadyumumuza çekmek zorundayız" dedi.



"FUTBOLCULAR VERİLEN GÖREVİ YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Ligde 7 haftadır kaybetmediklerinin hatırlatılması üzerine Karaman, şöyle konuştu: "Takım olarak şu ana kadar hiç bir şey yapmadık. Yönetim kendi görevini yapmaya çalışıyor, teknik heyet kendi görevini yapmaya çalışıyor. Futbolcular da buna cevap vermeye çalışıyor. Herkes kendi görevini yaparsa ilk hedefimiz olan 38 puanı bir bulalım. Önce plakamızı bir bulalım. Bu zamana kadar aldığımız sonuçlar başarılı olabilir ama bunların hepsi arkada kaldı. Artık önümüze bakalım. Hem oynayan hem kulübede olan bütün arkadaşlarımız o pozisyonda olmasalar dahi verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. O nedenle olaya ben takım bütünlüğü olarak bakmak istiyorum. Sadece hücum anlamında değil, orta sahada oynayan arkadaşlarımızın da gerek asist gerek son vuruş anlamında ortaya çıkması lazım."



"İKİ TAKIM ADINA DA TARTIŞILAN POZİSYONLAR VARDI"

Fenerbahçe maçı sonrası tartışılan hakem hataları hakkında konuşan Hikmet Karaman, şunları söyledi: "Şunu ifade etmek isterim; tartışmalı pozisyonlar var. Biz ekran başında defalarca seyretmemize rağmen farklı düşünceler olabiliyor. Ama bazı pozisyonlar var ki; bunun tartışması dahi olmaz. Hakem arkadaşlarımızın teknolojinin vermiş olduğu bu imkanı doğru kullanmaları gerekiyor. Eğer doğru kullanamıyorlarsa, düşündürücü. Dolayısıyla bizim son oynadığımız Fenerbahçe maçında her iki taraf adına tartışacağımız pozisyonlar var. Belki bir taraf adına daha fazla vardır. Ama bizden sonraki maçlarda da enteresan şeyler var. Şöyle düşünelim; bir futbol takımı kondisyonu fizik gücü, taktik yapısı. Tüm bunları iyi hale getirmek için iyi analiz yapmak gerekiyor. Acaba hakem arkadaşlarımızın da, bunları yetiştirenler, bunların başında olanlar antrenmanları nasıl diye bakıyorlar mı? Ben mesela 1 maçı 7 antrenör ile analiz ettiriyorum. Hakem arkadaşlar bu analizlere fena takılıyor. Ben maçlarda hakemlere ayrı bir yer açtım. İnşallah bir gün hakem seminerline davet etmeleri halinde bunları sunmak isterim. Hakemlerin oyun oynarken aldıkları pozisyonlar var, hatalı. Benim en çok şikayet ettiğim konulardan biri bu. Bunlar düzeltilebilir."