Hikmet Karaman: 'Fenerbahçe ve Galatasaray maçını düşündüm'

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-3 yenen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, 34 puanla ligde önemli bir yerde olduklarını söyledi.



Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takım olarak çok önemli bir 3 puan aldıklarını ifade etti.



Takımının istekli bir oyun sergilediğini aktaran Karaman, şunları kaydetti:



"İlk 25 dakikada 2 penaltı kazanan bir takım, buradan belli oluyor zaten takımın ne kadar istekli ve arzulu olduğu. Bir takım, iki penaltı kazanabiliyorsa demek ki oyunu öne doğru forse eden, sürekli pozisyon arayan bir takım. Penaltının birini kaçırdık ama orada hem Uğur'a hem taraftara teşekkür ediyorum. Taraftar, Uğur'a sahip çıktı, o da ilerleyen dakikalarda golünü attı. 4-1'e gelen bir oyun var. Ondan sonra da 4-3'e gelen bir oyun var. Genel 90 dakikada yapmak istediklerimiz olumlu ama yeterli mi, değil. 4-1'den sonra yediğimiz 2 golün yarın takımla birlikte analizini yapıp bununla ilgili görüşmeyi sağlayacağız."



Karaman, önlerinde Fenerbahçe ve Galatasaray ile yapacakları önemli maçların bulunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Her an gol atabilecek oyunculara sahipler ama bizim takımımız da aramıza yeni oyuncularımızın da katılmasıyla birlikte farklı şeyler ortaya koyabileceğini gösterdi. 34 puan... Çok önemli bir puana ulaştık. Değişiklikleri yaparken de... Önümüzde Fenerbahçe ve Galatasaray maçları var. Belki oyuncuların bir kısmını oyunda bıraksam oyun başka yerlere giderdi. Kupada söz sahibi olmak istiyoruz. Avrupa'ya giden en kısa yol. Ligdeki sıralama durumunu da düşünerek rakibimiz Fenerbahçe de en kısa yoldan Avrupa'ya gitmeyi isteyecektir. Bizi çok zevkli bir maç bekliyor. Peşinden de Galatasaray maçı var. Bu maç 4-1 iken hemen Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına gitmeye başladım. Fiziksel durum, sakatlık, kart var. Sarı kartları olanları oyundan aldım. Oyuncuları tebrik ediyorum. Hakem grubunu da tebrik ediyorum."



Deneyimli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını anlatan Karaman, takımın görevini çok iyi yaptığını dile getirdi.



Ligde önemli bir puana ulaştıklarının altını çizen Karaman, "Rakibe ve oyun planına göre bir şeyler yapacağız. Çok çalışacağız, 34 puan önemliydi. Artık yukarı doğru kafa atabilirsin. Bu, bizim elimizde. Ama bunu sözle değil... Yapmak için de rekabet ortamına, takım ruhuna, belli bir oyun stratejisine çalışıp iyi sahnelememiz gerekiyor. Tabii ki benim hedefim takımımın şampiyon olması ama bunun için takımın tamamen oturmuş olması lazım." ifadelerini kullandı.





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