Hikmet Karaman, Doğan'ı nasıl keşfettiğini anlattı

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Doğan Alemdar'ın transferini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hikmet Karaman, Doğan'ı nasıl keşfettiğini anlattı
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28 Ağustos 2021 18:58
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar'ı nasıl keşfettiğini açıkladı.

İşte Hikmet Karaman'ın sözleri:

"Doğan Alemdar ile hikayem var. Kayserispor'a bir önceki geldiğim dönemde altyapıdaki tüm kalecileri çağırttım. Uzun boylu ve uzun parmaklı bir genç. Parmaklar kalecilikte önemlidir. Çok çalışkan, çok karakterli. Tuttum, oynattım. Diğer teknik adamlar da değerlendirdi. Kapasitesini ve kalitesini gösterdi. Ben inanıyorum. İlk durağı Fransa ama İngiltere'ye kadar gidebilir. Potansiyeli var."




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