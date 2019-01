Hikmet Karaman: 'Devre arası tatile karşıyım'

Türk futbolunun 'Usta'ları arasına adını yazdıran Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, sarı-kırmızılı takımı 14. haftanın sonunda Ertuğrul Sağlam'dan devraldı. Çıktığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran, ikinci yarıda üst sıraları hedefleyen Karaman ile hem takımını hem de Türk futbolunu anlattıİşte o önemli tespitler: Devre arası tatiline ve maç trafiğinin az olmasına karşıyım. Brezilya'ya git, adam oynuyor. Premier Lig'de 1 Ocak'ta maç vardı. Özellikle Fulham-Arsenal maçını izledim, 4 gün yeni yılı kutladılar kaytaran olacak mı diye... Adam sahada yine aynı gücüyle oynuyor. Neden? Çünkü vücudu hazır. Sürekli zinde ve onun için artık bir yaşam biçimi haline gelmiş.Maç trafiği yoğun olsa basın açısından da çok farklı olur. Pazar maç oynuyoruz, kötü sonuç aldığınızda pazartesiden pazara kadar basın takımı eliştiriyor. Ama arada Çarşamba olsa, o maçı yazacak. Pazar tekrar diğer maça geçecek. Tansiyon da düşecek. Kaos ortamı bitecek. Antrenör her maça yeni bir taktik hazırlamak için zorlanacak. Oyuncu kendini geliştirecek. Sürekli oynadıkça futbol gelişir. NBA'de nasıl iki günde bir maç oynuyorlar biliyor musun? Oyuncu devre arası soyunma odasında makarna yiyor. Enerjiyi artırmak için.Devre arası tatiline biraz da şunun için karşıyım; oyuncu 'Nasılsa kamp var' diye yiyip içiyor. Hele Brezilya'ya giden 15 kilo fazlasıyla geliyor. Eski bir takımımda bir oyuncuyu 94 kiloyla yolladım 114 kiloyla geri geldi. O kiloyu vermek için yükleniyor. Sakatlık riski yüzde 300. Adale çat diye gidiyor. Hep kulübe zarar. Fikstürden şikâyet eden hoca olursa önüne siz gazeteciler hemen Chelsea'nin, Barcelona'nın, Palmeiras'ın maç takvimini koyun. 'Hocam bunlar nasıl yapıyor' deyin. Bana da sorun, ben cevap veremiyorsam beni yerden yere vurun."Baştan aşağı antrenör yapısını ben düzenlersem, her sene altyapıdan iki oyuncu çıkarmayı garanti ediyorum. 10 milyonluk senet imzalarım çıkaramazsam"Manchester City'e, Liverpool'a bak, herkes nerede duracağını ezberlemiş. Top geldiğinde ön direk, arka direk, penaltı noktası bütün alanlar dolu. Herkes yerini almış. Bunun adı farkındalık. Kayserispor'da bunu yapacağız.Kayserispor ile biraz daha çalışmam lazım bir yere getirmek için. Transfer yasağımız var. Ama kadromuz çok iyi.Büyük bir takımın altyapı organizasyonunda çalışırım. Ama kimse işime karışmayacak. Baştan aşağı antrenör yapısını ben düzenlersem, her sene altyapıdan iki oyuncu çıkarmayı garanti ediyorum. 10 milyonluk senet imzalarım çıkaramazsam.Beslenme konusu önemli. Oyuncuya göre diyet programı olmalı. Diyetisyen aşçıbaşına şu yemekleri çıkarmayacaksın dediği an o yemekler çıkmayacak. Oyuncu 'Pilav istiyorum' diyor. Bizde kimse kimseyi dinlemediği ve kurallara uymadığı için diyetisyen de işini yapamıyor.Sabah kahvaltıya indim, bir baktım simitpoğaça dolu... Bunlar ne dedim, oyuncular seviyor diyorlar. Kaldırın diye bağırdım. Artık yok.Oyuncuyu sabah 7'de kaldırıyorum, yürüyüş yaptırıyorum, mutsuz oluyor. Gidiyorum yanına "Bak diyorum mutfak çalışanları otele giriş yapıyor bu saatte. Akşama kadar çalışacak asgari ücrete. Sen doğanın tadını çıkarıyorsun, onun hayal edemeyeceği parayı kazanıyorsun" diyorum. Oyuncu hemen kendine geliyor. Bu ülke, oyuncuların kafasındaki tembelliği silmek zorunda. Takımımı her ana her pozisyona göre hazırlamaya çalışıyorum. Mesela Bilal sol açık ama onu bir hazırlık maçında sağ bekte oynattım. Kendisi de şaşırdı. Bunun bir sebebi var. Yarın öbür gün, saldırmam gereken maç olacak. İki tane hücumcu kanat oyuncusunu önlü arkalı oynatmak zorunda kalacağım. Bunu önceden görmek için oynattım.Koşu mesafesine eskiden çok takıntılıydım. Artık öyle bir takıntım yok. İsterse 8 bin koşsun. Oradaki parametreleri iyi bilmek lazım. Bakıyorsun, adam maçta 12-13 bin koşmuş sahada yok. Etkinliği sıfır. Normalde maça damga vurması lazım. Jogging yapmış, tempolu yürüyüş yapmış yani. Diğeri 8-9 bin koşmuş, 47 tane sprint atmış. Bu sayı önemli. 30 km üzeri koşu en önemlisi.Almanya'da kamptayız, bir Türk takımı daha var bizimle birlikte. İsmini vermeyeceğim, hocası dedi ki "1 haftadır takımı koşturuyorum, ayaklarına top değmiyor" dedi. O zaman buraya kadar niye geldin git ormanda koş. Bunlar kalmadı. Futbolda koordinasyon ve farkındalık çok önemli. Kayserispor'da bu seviyede idman yapıyoruz. Bunu ilk Jurgen Klopp yaptı. Sonra Bayern Münih bu sisteme geçti.Son yaptığı transferlerle Başakşehir kesin avantajlı.Trabzonsoır başkan ve Ünal hoca ile büyük hamle yaptı. Oradan her şey çıkabilir.Fatih Terim deneyimi ile Galatasaray'ın en büyük avantajı.Malatya ve Kasımpaşa o aralara girmişken mutlaka nokta atış transfer yapıp oralarda kalmaları gerekiyor.En az 10 takım düşmemeye oynar. Kimse yukarıda olduğuna güvenmesin. Üst üste 3 maç kaybettiğin an en dibe gelirsin.KAFAMDA ŞİMŞEKLER ÇAKTIRDI!Geçtiğimiz pazar günü Fenerbahçeli Ayew'in açıklamaları kafamda bir şimşek çaktırdı. Adam ne diyor? Fransa'da, İngiltere'de taktiğin, plan ve projenin daha ön planda olduğunu söylüyor. Bizde temas futbolunun hakim olduğu, fizik dayanıklılık üzerine bir lig var. Neden VAR çıktıktan sonra büyük takımların ligdeki durumları değişti? Çünkü büyük takımın attığı gol artık ofsayttan iptal edilebiliyor. Kafana göre kırmızı kart çıkartamıyorsun. 'Git izle' diyor adam sana. Bu gelişim, antrenörü planlamaya, taktiğe doğru yöneltecek. Bunlara önem veren antrenör ön plana çıkacak. Benim değerim artacak. O kadar çok sevininiyorum ki VAR sistemine geçilmesine... Avrupa gibi olacağız. Herkes hocalık yapamayacak. Torpille kimse bir takımın başına geçemeyecek. Mesela Cocu durmadan yeniliyordu. Adam antrenmana nasıl çıkıyordu Allah bilir. Yapacağın antrenman programını yediğin baskı yüzünden değiştirirsin. Takım alttaysa farklı çalıştırırsın, yukardaysa farklı çalıştırırsın.