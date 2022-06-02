Hikmet Karaman'dan tepkili veda

Yukatel Kayserispor'da sözleşmesi yenilenmeyen Hikmet Karaman, veda mesajında yönetime üstü kapalı tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hikmet Karaman'dan tepkili veda
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02 Haziran 2022 11:22
Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'daki görevi sona eren ve sözleşmesi yenilenmeyen Hikmet Karaman, sarı-kırmızılı takıma veda etti. Karaman, veda metninde 'zehir zemberek' ifadelerini kullandı.

Karaman veda mesajında, "Sayın Başkan'a, değerli yöneticilerime, Sporcu evlatlarıma, büyük taraftara, Sokakta ki Mehmet amcaya, Ayşe teyzeye, kısaca güzel Kayseri'me elveda... Çünkü ayrılıklar da sevdaya dahil. Ayrılanlar hala sevgili, hala kıpkızıl gülümseyen sanki ateşten bir tebessüm zehir zemberek aşkımız!" ifadelerini kullandı.

Haber Faruk Aydemir

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