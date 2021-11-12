Hikmet Karaman'dan iddialara suç duyurusu

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman hakkında kumar oynadığı ve para kaybettiğine yönelik iddialar için suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.



Paylaşım sitelerindeki telefon numarasının Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'a ait olmadığı belirtilirken, kumar oynadığı ve para kaybettiğine yönelik yapılan paylaşımların ise Hikmet Karaman'ı yıpratma ve karalama amacı olduğu açıklandı.



Bu gelişmelerin ardından Hikmet Karaman'ın avukatı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Asılsız paylaşımları yapan şahıs ve kurumlar hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadelerini kullandı.



Haber: Faruk Aydemir





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