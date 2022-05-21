Hikmet Karaman: 'Bütün konsantrasyonumuz kupada'

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, rakiplerinin güçlü bir kadrosu bulunduğu ve onlara saygı duyduklarını söyledi.



Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 26 Mayıs Perşembe günü Sivasspor ile İstanbul'da Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kez daha karşı karşıya geleceklerini hatırlattı.



Final maçını önemsediklerini belirten Karaman, "Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor ile çok önemli bir maç oynayacağız. Kayseri şehri ve Kayserispor olarak bütün konsantrasyonumuz, perşembe günü oynayacağımız kupa maçı için." dedi.



Kupa finaline taraftarları davet eden Karaman, "Taraftarlarımızı İstanbul'da görmek istiyoruz. Hem Kayseri'den hem Türkiye'nin çeşitli illerinden hem de yurt dışından... Başkanımız Berna Hanım'a, kadın bir başkan olarak Türkiye Kupası'nı alıp, şehre gelmek yakışır." diye konuştu.









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