Hikmet Karaman: 'Buraya rahat gelmeliydik'

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ilk 30 dakika çok iyi başladıklarını, Robin Yalçın ve Fofana ile gol pozisyonların değerlendiremediklerini söyledi.



Galip duruma geçebilecekleri pozisyonları yakaladıklarını anlatan Karaman, "Skoru bulabilirdik. İlk 30 dakikadan sonra 5 dakika içinde yaptığımız hatalar maçın skorunu tayin etti. İki takım için de önemli bir maçtı. Malatya olarak buraya rahat gelmeliydik. Son haftayı bekleyeceğiz. Şansımız devam ediyor." yorumunu yaptı.



Beş dakika içerisinde 3 golün hatalardan kaynaklı olduğuna dikkati çeken Karaman, "Trabzon-Konya maçı 3-1'den 4-3'e dönüyor. Rize, Kayserispor maçını 2-1'den 3-2 yeniyor. Oyuncuların pandemi sürecinde saha içerisinde ruh halleri değişiyor. İlk 30 dakika atağa çıkan iyi oynayan biziz. Oyuncuların yaşadığı psikolojik durum. Biz bu şanssızlığı yaşadık. Rizespor'da yaşayabilirdi. Artık son haftayı bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.



