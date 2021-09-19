Hikmet Karaman: 'Burada bir kaza oldu'

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Hatayspor'a 2-1 yenildikleri maçın sonrasında 1-0 öne geçtikten sona maçı koparabilecek çok net pozisyonlar bulduklarını aktardı.



İkinci yarıya Hatayspor'un tempolu ve iyi başladığı anlatan Karaman, "Belki burada bir kaza oldu ama dersler çıkarıp, gelişmemize devam edeceğiz. Sakat oyuncuların da bir an önce aramıza katılmasıyla, son iki maçta en iyi puanları alıp, ligde konumumuzu belirleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.







