Hikmet Karaman: 'Böyle maçlarda, böyle goller yenmez'

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Savunma hatalarına vurgu yapan Hikmet Karaman "Çok ucuz goller yedik, öyle goller yenmez yani." dedi.



Hikmet Karaman ayrıca "İlk yarı önde bitirdik. 9 numara gibi kendimize gol attık, dokunmasan topu kaleci alacak. Sonra penaltı yaptırdık. Böyle maçlarda, böyle goller yenmez. 3-1'den sonra geri gelmek kolay değil. Aslında 3-3 olabilirdi ama şansları değerlendiremedik. Kupa maçı öncesiydi, kendimizi test etme anlamında önemliydi. Hatalarımızı gördük. Bu takıma final oynatmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.





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