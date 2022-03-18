Hikmet Karaman: 'Bizim için iyi olmadı'

Süper Lig'de deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup oldn Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, maçın ağır hava ve saha şartlarında oynandığını belirtti.



Maçın başında şanssız bir gol yediklerini dile getiren Karaman, şu ifadeleri kullandı:



"Bize çarpan top auta çıkıyor diye düşünürken, direğe çarpıp içeri düştü. İkinci golde de top çok iyi bir yere gitti. İyi bir vuruş seyrettik. Havanın ve sahanın şartları ağırdı. Oyunu domine etmek için şartların da müsait olması gerekiyor. Ona rağmen birkaç pozisyonumuz var. Bu mağlubiyet bizim için iyi olmadı. Bunun altından kalkacak gücümüz var. Maçtan sonra oyuncularımızla da konuştuk. Alacağımız seri galibiyetlerle tekrar ligde kendimize bir konum edinmek istiyoruz. Bu maçı unutup, milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirerek puanlar almamız gerekiyor."



