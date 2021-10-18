Hikmet Karaman: "Biz de 6-3 kazanabilirdik"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Alanyaspor maçının ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hikmet Karaman: 'Biz de 6-3 kazanabilirdik'
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18 Ekim 2021 22:26
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Alanyaspor'a 6-3 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

Farklı yenilgiyi hak etmediklerini söyleyen Karaman, "İlk yarı 3-2 içeri geride girdik ama kendi kalemize 2 tane biz attık, rakip atmadık ki. 3. golde de ayağımızdaki topu onlar bıraktık. 1-0, 1-1, 2-1, 3-2 içeri girince takımı toparlamak zor. Alanyaspor adına farklı skorun çıkması bence sadece oyundan değil. Oyuncu zihinsel anlamda başka yere gitti. Maçın ilk 25-30 dakikasında niye olmadı? Bunlar önemli. Biz yapsak, 2. yarıda maç bu skorla bizim lehimize de bitebilirdi. Futbolda bu var, oyuncuları motive edeceğiz, duygusallığa yer yok. Biz bu oyunu kişisel, şanssız bir hata yapmadan 2-0, 3-0'a taşıyabildiğimizde yeter ki oyun olarak devam ettirelim. Ben oyuncularıma inanıyorum. 6-3'ten sonra 6-4, 6-5 de olabilirdi. 2. yarıda tamamen oyun planlaması olarak rakibin oyununa düştük ve bu da farklı skoru getirdi." dedi.


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