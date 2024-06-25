Hikmet Karaman: 'Arda sakat olduğunu söyledi'

Hikmet Karaman, Hürriyet'te A Milli Futbol Takımımız ile ilgili değerlendirmede bulundu."Bu konuyla ilgili şöyle net bir bilgi vereyim... Biz Portekiz maçından 4 saat önce Dortmund'a gittik. Saat erken olduğu için bir otele girdik, tesadüf milli takım da orada kalıyordu. Milli takım maç için otelden ayrılana kadar içeride oturdum. O arada önemli sohbetler yaptım. Mesela Yunus, Zeki ve Kerem'in ilk 11 oynayacağını, Arda'nın oynamayacağını öğrendim. Arda maç günü ağrılarının olduğunu söylüyor fakat bunun da dışarıya aksettirilmesini istemiyor. Bu noktada değerli sporseverlere ve medya mensuplarına şunu söylemek istiyorum; bir önceki maçta iyi oynamış ve gol atmış bir Real Madrid oyuncusunu kimse kesmez, kesemez. Ki o Arda Gürcistan maçının ilk yarısında vasattı. Hatta Montella devre arasında oyundan çıkarsa kimse bir şey diyemezdi. Ama ikinci yarıda Barış Alper Yılmaz'ı kenara çekip Arda'yı biraz içeri kaydırınca Arda daha farklı oynadı. Şimdi düşünün, Arda Güler maç günü, 'Benim ağrılarım var, oynayamam' diyor. Siz hoca olsanız ne yaparsınız?""O görüntüde dar alanda tempolu bir çalışma yapılıyor. Montella, onu koruma amaçlı olarak Arda'ya 'Sen bu çalışmaya girme' dedi. Yoksa niye sokmasın! Orada bir geçiş oyunu çalışması var, temaslı. Orada alacağı küçük bir darbe veya fark etmeyeceği tempolu bir oyun onun sakatlığını daha da kötüleştirebilir. Sonra Arda yeleği geri verdikten sonra yardımcı hocanın yanına gidiyor, bir şey söylüyor ve tekrar dönüyor. O ana dikkatli bakın Arda'nın beden dilinde saygısızlık yok. Bunu alıp başka yere çekmemek lazım."