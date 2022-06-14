Hikmet Karaman: 'Arda Güler neyse Lincoln de oydu'

Yeni sezon öncesi transfer düğmesine basan Fenerbahçe ilk hamlesini yaptı. Brezilyalı yıldız Lincoln Henrique'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer sezonuna hızlı başladı. Jorge Jesus'un takımın başına gelmesinden sonra kolları sıvayan yönetim, tecrübeli hocanın transfer raporu doğrultusunda adımlarını atmaya devam ediyor.
İlk Türkiye macerasını 2017 yılında TFF 1. Ligi'nde yer alan Çaykur Rizespor'a imza atarak yaşayan Lincoln Henrique'yi o dönem transfer eden Hikmet Karaman anlattı.
Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan'ın sorularını yanıtlayan Hikmet Karaman, "Gremio'dan istediğimde 'O bizim büyük yıldızımız olacak size niye verelim' demişlerde ben de onları 'Ben menajer değilim, teknik direktörüm. Verin benim ellerimde gelişsin' diyerek ikna etmiştim. O zaman 17 yaşındaydı. Gelişime ve öğrenmeye açık bir oyuncuydu." ifadelerini kullandı.
Oyuncunun klasik bir 10 numara olmadığını söyleyen Karaman, "Duran toplarda çok iyidir. Klasik 10 numaralardan farklıdır. Sol kenarda, sol içte hatta üçlü oynayabilir. İnce pasları mükemmeldir. Kendisiyle takipleşip, konuşuyoruz." dedi.
Lincoln ile hala temasta olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "En son bana 'Hocam çok daha güçlendim ve geliştim. Büyük bir takım olursa Türkiye'ye dönebilirim' demişti. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Bugün Fenerbahçe için Arda Güler neyse bizim aldığımız dönemde de Lincoln oydu." diyerek sözlerini noktaladı.
Bu sezon Portekiz ekibi Santa Clara da 44 resmi maçta 7 gol atıp, 10 asist yapan Lincoln Henrique dikkatleri toplamayı başardı.
İlk Türkiye macerasını 2017 yılında TFF 1. Ligi'nde yer alan Çaykur Rizespor'a imza atarak yaşayan Lincoln Henrique'yi o dönem transfer eden Hikmet Karaman anlattı.
Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan'ın sorularını yanıtlayan Hikmet Karaman, "Gremio'dan istediğimde 'O bizim büyük yıldızımız olacak size niye verelim' demişlerde ben de onları 'Ben menajer değilim, teknik direktörüm. Verin benim ellerimde gelişsin' diyerek ikna etmiştim. O zaman 17 yaşındaydı. Gelişime ve öğrenmeye açık bir oyuncuydu." ifadelerini kullandı.
Oyuncunun klasik bir 10 numara olmadığını söyleyen Karaman, "Duran toplarda çok iyidir. Klasik 10 numaralardan farklıdır. Sol kenarda, sol içte hatta üçlü oynayabilir. İnce pasları mükemmeldir. Kendisiyle takipleşip, konuşuyoruz." dedi.
Lincoln ile hala temasta olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "En son bana 'Hocam çok daha güçlendim ve geliştim. Büyük bir takım olursa Türkiye'ye dönebilirim' demişti. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Bugün Fenerbahçe için Arda Güler neyse bizim aldığımız dönemde de Lincoln oydu." diyerek sözlerini noktaladı.
Bu sezon Portekiz ekibi Santa Clara da 44 resmi maçta 7 gol atıp, 10 asist yapan Lincoln Henrique dikkatleri toplamayı başardı.