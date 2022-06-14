Hikmet Karaman: 'Arda Güler neyse Lincoln de oydu'

Yeni sezon öncesi transfer düğmesine basan Fenerbahçe ilk hamlesini yaptı. Brezilyalı yıldız Lincoln Henrique'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer sezonuna hızlı başladı. Jorge Jesus'un takımın başına gelmesinden sonra kolları sıvayan yönetim, tecrübeli hocanın transfer raporu doğrultusunda adımlarını atmaya devam ediyor.İlk Türkiye macerasını 2017 yılında TFF 1. Ligi'nde yer alan Çaykur Rizespor'a imza atarak yaşayan Lincoln Henrique'yi o dönem transfer eden Hikmet Karaman anlattı.Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan'ın sorularını yanıtlayan Hikmet Karaman,ifadelerini kullandı.Oyuncunun klasik bir 10 numara olmadığını söyleyen Karaman,Lincoln ile hala temasta olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam,diyerek sözlerini noktaladı.Bu sezon Portekiz ekibi Santa Clara da 44 resmi maçta 7 gol atıp, 10 asist yapan Lincoln Henrique dikkatleri toplamayı başardı.