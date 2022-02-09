Hikmet Karaman: 'Adama sorarlar ne oynadın diye?'

"1 EKSİĞİZ, NE YAPACAĞIZ?"

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"ANADOLU TAKIMI OLARAK ÇEYREK FİNAL ÖNEMLİ"

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası açıklamalarda bulundu.İsmail Kartal'ın "Fenerbahçe her şeyi yaptı, baştan sona üstün oynadık. Kayserispor futbol adına hiçbir şey ortaya koymadı, oyunu domine ettik." sözlerine cevap veren Hikmet Karaman, "Basın toplantılarını izliyorum, cevap vermeyeceğim. Cevap vermek bana yakışmaz. Adama sorarlar.... 'Ne oynadın? Kaç pozisyon buldun?' diye! Biz en azından bir plana, bir oyun anlayışına bağlı olarak oynadık!" cevabını verdi.Mücadeleyi değerlendiren Karaman, "Bir eksik kalmışız, ne yapacağız? İki tane pozisyon verdik. En azından bir plana sağdık kaldık. Şunu da diyebilirim, ligde 2-0 galipken, 4-0 yapabilirdik! Biz bir şey dedik mi? 2-2 bitti, Fenerbahçe ülkenin en büyük takımlarından biri. Ramazan Civelek bir penaltı yaptırmıştı. Evet şanslıyız, rakibe vurdu ve gol oldu. Şans, hazırlıklı olana güler. Çeyrek finale kaldık. Maçtan önce 9 oyuncumuzun eksik olduğunu söyledik mi?" ifadelerini kullandı.Hikmet Karaman, "İsmail Kartal'ın sözlerine girmek istemiyorum. Bazen insan sinirle konuşabilir. Ben de yapıyorum bazen." sözleriyle konuşmasını noktaladı.Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, ilk yarıda kazandıkları topları çok çabuk kaybetmeleri sebebiyle, topun arkasında duran bir takım görüntüsü sergilediklerini belirtti.İkinci yarıya 3 değişiklik yaparak başladıklarını vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:"İyi alan markajı yaptık. Zaman zaman atağa çıkmaya çalıştık. İki net pozisyon verdik ki bu da doğaldır. Kazandığımız için mutluyuz. Ramazan'ın (Civelek) vuruşu belki şans golü ama ligde 3-4 yapacağımız maçı 2-2 bitirmiştik. Ramazan zaten çalışıyordu, şans da çalışan insana gülüyor. Ramazan'ın golü olması açısından biz de mutluyuz. Turu atladık, mutluyuz. Fenerbahçe önemli bir takım, büyük camia. Bir Anadolu takımı olarak çeyrek finale kalmak, taraftarımızı mutlu etmek önemliydi. Biz artık kupayı unuttuk. Galatasaray maçına odaklanıp, oradan iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz."