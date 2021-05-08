Hikmet Karaman '7 dakika uzatma doğru mu?'

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayla ilgili konuşan Hikmet Karaman "İlk yarı minimum 2-0 olması lazım. Alper Potuk haftanın adamı olacaktı. Ozan Tufan'ın orta sahaya geçmesi, orta sahadaki güç dengesini değiştirdi ve golü yedik. Devreye önde gitmeliydik. İkiyi bulsak, Fenerbahçe'nin oyun disiplini dağılacaktı. Fenerbahçe'nin ikinci yarıda hamle gücüne cevap vermeye çalıştık. İkinci yarı Alper Potuk yine kaçırdı. Maç başka yere gidebilirdi." dedi.



90+6'de golü yemelerinin sorulması üzerine Hikmet Karaman "7 Dakika uzatma... Bilemiyorum gerçek uzatma mı? Böyle olunca insan bir şey arıyor, olur mu olmaz mı diye. Üzücü gol yedik. Üç haftadır, 85, 88, 97'de mağlubiyetleri yaşadık. İki maçı kazanmak zorundayız. Bu maçın hakkı bu değildi. İlk yarı bitirmeliydik." ifadelerini kullandı.



