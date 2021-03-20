Hikmet Karaman: '3-3 bitmeliydi'

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor'a 4-1 yenildikleri maçın sonrasında açıklamalarda bulundu.



İkinci yarıda 3-3'ü yakalayacak net pozisyonlar bulduklarıı ifade eden Hikmet Karaman, "Maçı kaybettik, 4-1 kaybettik! Rakipten kaptığımız topları hemen rakibe teslim etik.ç Topu kapmak için müthiş mücadele ediyorsun, hemen rakibe veriyorsun. Çok erken golü yedik. Gol yiyebilirsin, hata da yapabilirsin ama bizim bulunduğumuz konum itibariyle bu hataları yapmayacaksın! Topu kaptırıyorsun 3. golü yiyorsun. 2-1'den geri gelmekle 3-1'den geri gelmek arasında farklar var. İkinci yarıda maçın 3-3'e gelmesi lazımdı, öyle pozisyonlar kaçırdık. Milli arayı çok iyi değerlendirip, performansımızın üstüne koymak zorundayız" şeklinde konuştu.