Hikmet Karaman: '1 puan zaman zaman önemli'

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, maça iyi başladıklarını fakat yaptıkları pas hataları nedeniyle ilk devre oyunun kontrolünü rakibe verdiklerini söyledi.



Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, pozisyonlar itibarıyla maçın iki tarafa da gidip geldiğini belirtti.



Erken gol bulmak için maça çıktılarını fakat bunu başaramadıklarını ifade eden Karaman, "İlk 15 dakikaya iyi başladık. Nette pozisyon da bulduk fakat ondan sonra çok pas hatası yaptık. Yani o kadar önemli pas hataları yaptık ki oyunun kontrolünü rakibe verdik. O da bizim sahadaki duruşumuzu bozdu. İlk devreyi böyle bitirdik." dedi.



İkinci yarı karşılıklı ataklar ve pozisyonlarla geçtiğini dile getiren Karaman, şunları kaydetti:



"Bizim korner atarken rakibe verdiğimiz pozisyon eleştireceğimiz bir durumdur. Böyle bir pozisyonu vermemeliydik. Çok net bir pozisyon verdik. 5'li savunmayı ve merkezi iyi kapatan Gaziantep takımına karşı oynadık. Böyle takımları aşmak, minimum pas hatası ile oynamak lazım. Biz bunları yapamayınca gol pozisyonlarında da az pozisyon yakalıyoruz. Nihayetinde 1 puan zaman zaman önemli. Bazen yenemediğin, kötü oynadığın az gol şansı bulduğun zamanda da maçı gol yemeden bitireceksin. 20 puandayız. Hedeflediğimiz puanları alacak 2 tane önümüzde maç var. Buradakini keşke alsaydık ama olmadı. Hafta içi ve hafta sonu ağır bir maç trafiği bizi bekliyor, ondan sonra da kupa var."





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