Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin, Süper Lig'de son maça kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.
Hikmet Çinçin, ligin 20. haftasında Mersin'de Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Karşılaşmada aldıkları puanın kendilerine moral açısından iyi geldiğini dile getiren Çinçin, bu puanın ligdeki konumları açısından ise iyi olmadığını aktardı.
Kalan maçlarda galibiyet almaları gerektiğini vurgulayan Çinçin, "Galatasaray'ı tebrik ediyorum, sportmence bir mücadele oldu. Futbolun içerisinde kalıp mücadele etmek istiyoruz. Son maça kadar onur mücadelemize devam edeceğiz. Bunu yaparken de gelecek sezonu planlamış olacağız." diye konuştu.
Bir gazetecinin yabancı VAR hakemiyle ilgili sorusu üzerine Çinçin, "Yabancı VAR'a Türkiye'ye hoşgeldin diyoruz." dedi.
Penaltı pozisyonuna ilişkin soru üzerine Çinçin, şunları kaydetti:
"Penaltı, ortada bir pozisyon. Türkiye'de esas problem şu, Süper Lig'de 4-5 takımın transfer yasağı var. Bu durum sürdürülebilir bir durum değil. Bu durum Türkiye liginin kalitesini aşağıya çeken bir durum. Dolayısıyla bizim uluslararası arenada başarılı olmamızı önleyecek bir durum. Onun için kulüpleri yöneticilerimizin iyi yönetmesi gerekiyor. Yani finansal fair play'e uymak lazım. Bu olağan bir durum değil. 20 takımlı bir ligde 4-5 takımın transfer yasaklı olması hoş bir durum değil ve ligin kalitesini çok aşağı çeker."
Hikmet Çinçin: "Son maça kadar onur mücadelemize devam edeceğiz"
Atakaş Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin, Süper Lig'de son maça kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.
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