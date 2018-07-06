Higuain'in babası Sampaoli'ye saldırdı! ''600 gol atanlar yedek!''

Arjantinli forvet Gonzalo Higuain'in babası Jorge Higuain, teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi eleştirdi.



''BU TERCİHLERİN BİR AÇIKLAMASI YOK!''



Dünya Kupası'nda oğlu Higuain'i çoğu maçta yedek tutan Sampaoli hakkında konuşan Jorge Higuain, ''Gerçekten Sampaoli'nin tercihlerinin bir açıklaması yok. Fransa'ya karşı bir teknik direktör neden sahte 9 numarayla başlar anlamak çok güç. Yedek kulübesinde 600 tane gol atan iki futbolcun var. Higuain ve Agüero. Ve sen bu iki adamı da oynatmıyorsun! Eğer birini sevmiyorsan diğerini oynat!'' sözlerini kullandı.



Dünya Kupası'nın en çok eleştiri alan teknik direktörlerinin başında gelen Sampaoli'nin görevine devam etmesinin çok zor olduğu belirtiliyor.



