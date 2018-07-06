Higuain'in babası Sampaoli'ye saldırdı! ''600 gol atanlar yedek!''

Dünya Kupası'nda çoğu maçta yedek kulübesinde tutulan Gonzalo Higuain'in babası, teknik direktör Jorge Sampaoli'yi ağır sözlerle eleştirdi.

Arjantinli forvet Gonzalo Higuain'in babası Jorge Higuain, teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi eleştirdi.

''BU TERCİHLERİN BİR AÇIKLAMASI YOK!''

Dünya Kupası'nda oğlu Higuain'i çoğu maçta yedek tutan Sampaoli hakkında konuşan Jorge Higuain, ''Gerçekten Sampaoli'nin tercihlerinin bir açıklaması yok. Fransa'ya karşı bir teknik direktör neden sahte 9 numarayla başlar anlamak çok güç. Yedek kulübesinde 600 tane gol atan iki futbolcun var. Higuain ve Agüero. Ve sen bu iki adamı da oynatmıyorsun! Eğer birini sevmiyorsan diğerini oynat!'' sözlerini kullandı.

Dünya Kupası'nın en çok eleştiri alan teknik direktörlerinin başında gelen Sampaoli'nin görevine devam etmesinin çok zor olduğu belirtiliyor.

Son Dakika Haberleri
...

Hikmet Karaman'dan Brezilya'ya Kupa baklavası: ''İnşallah uğurlu gelir''
...

Tataristan'ın başkenti Kazan, Dünya Kupası'na veda ediyor
...

İngiltere ve İsveç arasındaki tarihi rekabete yeni bir sayfa ekleniyor!

...

Hırvatistan ve Rusya arasındaki 4. randevu nefes kesecek! Tarihçesi...
...

Brezilya'da talihsiz sakatlık! Dünya Kupası kadrosundan çıkartıldı!...
...

John Stones: "Gördüğüm en düzenbaz, en pis takım Kolombiya"
...

Mustafa Çulcu: "Dünya Kupası finali Cüneyt Çakır'ın"
...

Japonya'dan Galatasaray'a Nagatomo teşekkürü
...

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek final heyecanına kalp dayanmaz! Maçlar..
...

Kolombiya halkından Dünya Kupası sonrası inanılmaz karşılaşma!
Sonuçlar
Çeyrek finaller
Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
Video Galeri
Foto Galeri