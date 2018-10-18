Higuain'den Juve itirafı: 'Ronaldo geldi, Kovdular!'

İtalya Serie A devi Milan'ın formasını giyen Arjantinli golcü Gonzalo Higuain, sezon başında Juventus'tan ayrılmasına dair açıklamalarda bulundu.
İtalyan medyasına konuşan yıldız golcü, Cristiano Ronaldo'nun takıma katılmasının ardından kovulduğunu söyledi.
"BENİ KOVDULAR"
Juventus'tan ayrılmasının kendi isteği üzerine olmadığını söyleyen Higuain, "Ronaldo geldiğinde Juventus benim gitmemi istedi. Torino'dan ayrılmak benim hatam değildi, bunu herkes biliyor. Juventus adeta beni kovdu" dedi.
Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso'ya dair de açıklamalarda bulunan Arjantinli golcü, İtalyan teknik direktörün çok farklı olduğunu dile getirirken, "En iyi yol buydu. Gattuso çok farklı bir şeylere sahip. Gözlerinizin içine bakıyor ve bu şekilde futbolu sevdiğinizi hissediyorsun" dedi ve konuşmasını sonlandırdı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İtalyan medyasına konuşan yıldız golcü, Cristiano Ronaldo'nun takıma katılmasının ardından kovulduğunu söyledi.
"BENİ KOVDULAR"
Juventus'tan ayrılmasının kendi isteği üzerine olmadığını söyleyen Higuain, "Ronaldo geldiğinde Juventus benim gitmemi istedi. Torino'dan ayrılmak benim hatam değildi, bunu herkes biliyor. Juventus adeta beni kovdu" dedi.
Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso'ya dair de açıklamalarda bulunan Arjantinli golcü, İtalyan teknik direktörün çok farklı olduğunu dile getirirken, "En iyi yol buydu. Gattuso çok farklı bir şeylere sahip. Gözlerinizin içine bakıyor ve bu şekilde futbolu sevdiğinizi hissediyorsun" dedi ve konuşmasını sonlandırdı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın