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Higuain ve Juventus transfer zirvesi için bir araya geliyor

Juventus, Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain ile transferi için bir araya geliyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Higuain ve Juventus transfer zirvesi için bir araya geliyor
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30 Temmuz 2018 16:38
İtalyan devi Juventus, Arjantinli golcüsü Higuain ile transferi için Pazartesi günü masaya oturacak.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, tecrübeli golcü için Milan ve Chelsea, Juventus'un vereceği karara göre tekliflerini sunacak.

Transfer zirvesi için 30 yaşındaki golcünün kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Nicolas, yönetimle uzlaşma zemini arayacak. Toplantıdan negatif karar çıkması halinde transfer için kapılar açılacak.

Öte yandan siyah-beyazlı ekibin yetkililerinin, doğru teklif gelmesi halinde Higuain'in satışına onay vereceği iddia edildi.

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