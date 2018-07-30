Higuain ve Juventus transfer zirvesi için bir araya geliyor

İtalyan devi, Arjantinli golcüsüile transferi içingünü masaya oturacak.İtalyan medyasında yer alan habere göre, tecrübeli golcü içinve, Juventus'un vereceği karara göre tekliflerini sunacak.Transfer zirvesi için 30 yaşındaki golcünün kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Nicolas, yönetimle uzlaşma zemini arayacak. Toplantıdan negatif karar çıkması halinde transfer için kapılar açılacak.Öte yandan siyah-beyazlı ekibin yetkililerinin, doğru teklif gelmesi halinde Higuain'in satışına onay vereceği iddia edildi.