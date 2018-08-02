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Higuain, Milan'a! Bonucci de Juventus'a

İtalya Ligi'nde Milan ve Juventus arasında önemli transferler gerçekleşti. Milan, Juventus'tan Gonzalo Higuain'i kadrosuna kattı. Juventus ise geçen sezon Milan'a sattığı Leonardo Bonucci'yi geri aldı.

Kaynak: AA
Higuain, Milan'a! Bonucci de Juventus'a
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02 Ağustos 2018 15:20
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan, Juventus'un Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Milan'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, 30 yaşındaki futbolcunun kulüp formasıyla sağlık kontrolünden geçirildiği fotoğraflar yer aldı.

Juventus ise internet sitesinden yaptığı açıklamada, Milan'da forma giyen eski futbolcusu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattığını ve oyuncunun sağlık kontrolünden geçirildiğini duyurdu.

Arjantinli santrafor Gonzalo Higuain, iki yıl önce Napoli'den Juventus'a 90 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. İtalyan savunmacı Bonucci ise geçen sezon Juventus'tan Milan'a 42 milyon avro karşılığında geçmişti.



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