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Higuain formayı giydi, Chelsea turladı

Chelsea, yeni transferi Higuain'in de forma giydiği maçta Sheffield Wednesday'i 3-0 yenerek FA Cup'ta bir üst tura yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Higuain formayı giydi, Chelsea turladı
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27 Ocak 2019 22:51
Chelsea, FA Cup 4. turunda Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday ile karşı karşıya geldi. Chelsea, zayıf rakibi karşısında zorlanmadı ve 90 dakika sonunda sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Chelsea bu sonucun ardından FA Cup'ta adını 5. tura yazdırdı.

Sarri'nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 26. dakikada penaltıdan ve 83. dakikada Willian, 64. dakikada Hudson Odoi kaydetti.

Chelsea'nin yeni transferi Higuain 82 dakika sahada kaldı.



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