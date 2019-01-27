Chelsea, FA Cup 4. turunda Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday ile karşı karşıya geldi. Chelsea, zayıf rakibi karşısında zorlanmadı ve 90 dakika sonunda sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Chelsea bu sonucun ardından FA Cup'ta adını 5. tura yazdırdı.
Sarri'nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 26. dakikada penaltıdan ve 83. dakikada Willian, 64. dakikada Hudson Odoi kaydetti.
Chelsea'nin yeni transferi Higuain 82 dakika sahada kaldı.
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Chelsea bu sonucun ardından FA Cup'ta adını 5. tura yazdırdı.
Sarri'nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 26. dakikada penaltıdan ve 83. dakikada Willian, 64. dakikada Hudson Odoi kaydetti.
Chelsea'nin yeni transferi Higuain 82 dakika sahada kaldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın