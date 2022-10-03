Higuain'den veda kararı

Arjantinli golcü Gonzalo Higuain, futbol kariyerine sezon sonunda nokta koyacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Higuain'den veda kararı
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03 Ekim 2022 19:47
Kariyerine MLS ekiplerinden Inter Miami'de devam eden Gonzalo Higuain, futbola veda etme kararı aldı.

Arjantinli golcü, yaptığı açıklamada sezonun bitmesinin ardından futbolu bırakacağını duyurdu.

34 yaşındaki oyuncu kariyerinde; Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giydi.

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