Higuain'den veda kararı

Kariyerine MLS ekiplerinden Inter Miami'de devam eden Gonzalo Higuain, futbola veda etme kararı aldı.
Arjantinli golcü, yaptığı açıklamada sezonun bitmesinin ardından futbolu bırakacağını duyurdu.
34 yaşındaki oyuncu kariyerinde; Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giydi.
Arjantinli golcü, yaptığı açıklamada sezonun bitmesinin ardından futbolu bırakacağını duyurdu.
34 yaşındaki oyuncu kariyerinde; Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giydi.
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