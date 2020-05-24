Hierapolis antik kenti nerededir? NTV bayram konserleri

Hierapolis antik kenti nerededir Evde bayram konserleri organizasyonları sebebiyle yeniden popüler oldu. Hierapolis antik kenti Pamukkale'dedir. Evde bayram konserleri adı altında yapılan konser serisinde Hierapolis'te sahneye çıkan sanatçılar Hierapolis antik kenti nerededir araştırmaya başladı. Evde bayram konserleri nerede yapılıyor? Evde bayram konserlerinde kimler sahne alıyor? soruları vatandaşların en çok merak ettikleri arasında.

24 Mayıs 2020 02:17
Hierapolis antik kenti nerededir? NTV bayram konserleri
Hierapolis antik kenti Denizli'nin Pamukkale bölgesine 17 km kuzeyindedir. Evde Bayram Konserleri organizasyonunda konser yapılan yerlerden biri olarak yeniden oldukça popüler olmuştur. Türkiye'nin farklı şehirlerindeki kültür hazinelerinde 19-26 Mayıs arasında düzenlenen ve müziğin farklı türlerinden oluşturulan renkli konser programı gönüllere dokunuyor. Ana akım medya mecraları ile sosyal medyadan yayınlanan konser programına bu kez Efes Antik Kenti ev sahipliği yaptı.

HİERAPOLİS ANTİK KENTİ NEREDEDİR?
Denizli'nin 17 kilometre kuzeyinde yer alan Hierapolis Antik Kenti'nin Arkeoloji literatüründe "Holy City" yani Kutsal Kent olarak adlandırılması, kentte bilinen birçok tapınak ve diğer dinsel yapının varlığından kaynaklanmaktadır. Kentin hangi eski coğrafi bölgede yer aldığı tartışılır.

Hierapolis coğrafi konumu ile kendisini çevreleyen çeşitli tarihi bölgeler arasında yer almaktadır. Antik coğrafyacı Strabon ile Ptolemaios verdikleri bilgilerde, Karia bölgesine sınır olan Laodikeia ve Tripolis kentlerine yakınlığı ile Hierapolisin bir Frigya kenti olduğunu ileri sürerler. Antik kaynaklarda, kentin Helenistik Dönem öncesi adı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Hierapolis olarak adlandırılmadan önce kentte bir yaşamın var olduğunu Ana Tanrıça kültünden dolayı bilinmektedir. Kentin kuruluşu hakkında bilgilerin kısıtlı olmasına karşın; Bergama Krallarından II. Eumenes tarafından MÖ II. YY. başlarında kurulduğu ve Bergamanın efsanevi kurucusu Telephosun karısı Amazonlar kraliçesi Hieradan dolayı, Hierapolis adını aldığı bilinmektedir.

Hierapolis, Roma İmparatoru Neron dönemindeki (MS 60) büyük depreme kadar, Helenistik kentleşme ilkelerine bağlı kalarak özgün dokusunu sürdürmüştür. Deprem kuşağı üzerinde bulunan kent, Neron dönemi depreminden büyük zarar görmüş ve tamamen yenilenmiştir. Üst üste yaşadığı bu depremlerden sonra kent, tüm Helenistik niteliğini kaybetmiş, tipik bir Roma kenti görünümünü almıştır.

EVDE BAYRAM KONSERLERİ NEREDE?

Afrodisias, Kapadokya, Patara, Efes, Hierapolis, Safranbolu, İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleşecek konserlerde, Ferman Akgül, Şirin Pancaroğlu-Bora Uymaz, Serkan Çağrı, Yusuf Güney, Murat Karahan, Kubat, Fettah Can, Mazhar Alanson izleyiciyle buluşacak.



 

EVDE BAYRAM KONSERLERİNDE HANGİ SANATÇILAR ÇIKIYOR?

Açıklamada, ana akım medya mecraları ve sosyal medyadan yayınlanacak konserin programı şu şekilde aktarıldı:

"19 Mayıs - Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz - "Marifetnağme" Türk Müziği Konseri

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Hacı Fehim Efendi, Hakkı İbrahimhakkıoğlu ve Belkıs İbrahimhakkıoğlu'nun şiirleri üzerine Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz tarafından projelendirilen Tasavvuf Musikisi Konseri. (Afrodisias Antik Tiyatrosu)

20 Mayıs - Ferman Akgül ve Ethnic Band - Türküler ve Folk Rock Ezgileri (Kapadokya)

21 Mayıs - Serkan Çağrı ve Balkan Ensemble & Elif Buse Doğan - Trakya ve Balkan Ezgileri (Patara Antik Kenti)

22 Mayıs - Yusuf Güney (Efes Antik Kenti)

23 Mayıs - Murat Karahan ve Antalya Devlet Opera Balesi Orkestrası - TSM Konseri (Hierapolis Antik Tiyatrosu)

24 Mayıs - Kubat - Vazgeçilmeyen Türküler (Safranbolu)

25 Mayıs - Fettah Can (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

26 Mayıs - Mazhar Alanson (İstanbul Arkeoloji Müzesi)"



Açıklamada, konserlerin organizasyonu sürecinde salgın kapsamında gerekli tedbirlerin alınacağı, hijyen ve güvenlik önlemlerine harfiyen uyulacağı bildirildi.

İletişim Başkanlığı, "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" başlıklı bir video da paylaştı. Tanıtım filminde konser takvimi ve içeriğine ilişkin bilgiler yer alıyor.

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