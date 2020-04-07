Hidroksiklorokin nedir, ne işe yarar, hangi ilaçta var?

Corona virüsü vaka sayısı 800 binlere yaklaşırken ölü sayısı ise 38 bin oldu. Dünya corona virüsüne karşı aşı geliştirmeye yoğunlaşırken ABD bir karar alarak ve bazı ilaçların corona virüs tedavisinde kullanılmasına onay verildi. Bu ilaçlardan bir tanesi Hidroksiklorokin... Peki, Hidroksiklorokin nedir, neye yarar? Coviid-19 tedavisinde etkili mi?

07 Nisan 2020 14:53
Hidroksiklorokin nedir, ne işe yarar, hangi ilaçta var?
Hidroksiklorokin nedir, neye yarar? Corona tedavisinde etkili mi? Corona virüsüne karşı hala etkili bir ilaç geliştirilemezken ABD çok kritik bir karar alarak Klorokin fosfat ve hidroksiklorokin sülfatın corona virüsü tedavisinde kullanılmasına onay verdi. Bu gelişme sonrası Hidroksiklorokin nedir, neye yarar? Coviid-19 tedavisinde etkili mi? soruları sorulmaya başlandı.
HİDROKSİKLOROKİN NEDİR

Plaquenil adı altında satılan hidroksiklorokin (HCQ), belirli sıtma türlerinin önlenmesi ve tedavisi için kullanılan bir ilaçtır. Madde özellikle klorokine cevap veren sıtma için kullanılır. Diğer kullanımlar arasında romatoid artrit, lupus ve porfiri kutanea tarda tedavisi bulunur. Ağız yoluyla alınır. Ayrıca COVID-19 enfeksiyonları için deneysel bir tedavi olarak kullanılmaktadır.

Yaygın yan etkiler arasında kusma, baş ağrısı, görmede değişiklikler ve kas güçsüzlüğü bulunur. Şiddetli yan etkiler alerjik reaksiyonları içerebilir. Tüm risk göz ardı edilemese de, hamilelik sırasında romatizma için bir tedavi olmaya devam etmektedir. Hidroksiklorokin, antimalaryal ve 4-aminokinolin ilaç aileleri içinde sınıflandırılır.

Hidroksiklorokin 1955 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde tıbbi kullanım için onaylanmıştır. Bir sağlık sisteminde ihtiyaç duyulan en güvenli ve en etkili ilaçlar olan Dünya Sağlık Örgütü'nün Temel İlaçlar Listesi'nde yer alır. Romatoid artrit veya lupus için kullanıldığında gelişmekte olan dünyadaki toptan satış maliyeti (2015 itibarıyla) aylık yaklaşık 4.65 ABD$ olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir aylık tedavinin toptan maliyeti (2020 itibarıyla) yaklaşık 25 ABD$'dır. Birleşik Krallık'ta bu doz NHS'ye yaklaşık 5.15 £'e mal olmaktadır. Hidroksiklorokin 2017 yılında, beş milyondan fazla reçeteyle Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok reçete edilmiş 128. ilaç olmuştur.

Diğer Haberler

Mesut Özil'den itiraflar Arsenal

Mesut Özil'den itiraflar
Eczane maske başvurusu nasıl yapılır, bedava maske hangi eczaneden alınır Gündem

Eczane maske başvurusu nasıl yapılır, bedava maske hangi eczaneden alınır
Eczaneden maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? Gündem

Eczaneden maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?
Eczaneden bedava maske başvurusu nasıl yapılır? Gündem

Eczaneden bedava maske başvurusu nasıl yapılır?
SON DAKİKA: Eczaneden ücretsiz (bedava) maske nasıl alınır? Gündem

SON DAKİKA: Eczaneden ücretsiz (bedava) maske nasıl alınır?
FIFPro'dan Astra Giurgiu'ya maaş indirimi eleştirisi Futbol

FIFPro'dan Astra Giurgiu'ya maaş indirimi eleştirisi
Alef dizisi izle, Blu TV nasıl izlenir? Blu TV ne kadar, kaç para? Gündem

Alef dizisi izle, Blu TV nasıl izlenir? Blu TV ne kadar, kaç para?
Alef dizisi oyuncu kadrosu! Alef dizisi konusu ne? Kaç sezon? Gündem

Alef dizisi oyuncu kadrosu! Alef dizisi konusu ne? Kaç sezon?
Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi, Koronavirüs testi evde nasıl yapılır? Gündem

Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi, Koronavirüs testi evde nasıl yapılır?
Daha fazla göster
1

Infantino: "Hiçbir maç, turnuva ve lig, insan hayatını riske atmaya değmez"
2

Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? İşte yanıtı
3

Koronavirüsün ardından şimdi de çekirge endişesi
4

Türkiye'den İngiltere'ye yardım!
5

Top sektirirken az daha sakatlanıyordu
6

Şov yaparken evin camını kırdı
7

Göztepe'de antrenmanlar 20 Nisan'da başlayacak
8

Gençlik Merkezleri'nde "koruyucu maske" üretimi devam ediyor
9

Yasir Subaşı, koronavirüs günlerinde evdeki çalışmalarını anlattı
10

Tekvando Milli Takımı sporcularından "Evde kal" çağrısı
yukarı ok