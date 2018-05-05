Hıdrellez hangi gün? Hıdrellez'de ne yapılır? Hızrellezde nasıl dilek tutulur, Hıdrellez ne demek?

Bugün baharın müjdeleyecisi olan Hıdırellez... Yurdun dört köşesinde etkinlikler düzenlenecek. Ateşler yakılıp üstünden atlanacak. Yüz binlerce insan dilek tutup ritüellerini yerine getirecek. Dua edip birbirlerine iyi temennilerde bulunacak.Hızır Aleyhisselam ile İlyas Peygamberin yeryüzündeki buluştuğu gün olarak nitelendirilen Hıdırellez,Miladi Takvimi (Gregoryen Takvimi) doğrultusunda 6 Mayıs tarihinde kutlanmaktadır. Fakat, eski zamanlarda kullanılan Rumi Takvimi (Jülyen Takvimi) doğrultusunda 23 Nisan tarihinde kutlanmaktadır.6 Mayıs'tan başlayıp 4 Kasım'a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelmektedir.Bakanlar Kurulu kararı uyarınca bütün yurtta saatlerinin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesine karar verilmişti.Hıdırellez günü Hazreti Hızır'ın İlyas peygamber ile buluştuğuna inanılır. Bu sebeple de hıdırellez günü yabancılara kucak açmak ve isteklerini reddetmemek gerekir. Zira Hızır'ın farklı suretlerle hıdırellez günü insanlara göründüğüne inanılır.Hızır ve İlyas'ın bir araya geldikleri gün olan Hıdırellezde her türlü dileğin onlar tarafından yerine getirileceğine inanılıyor. Bu nedenle çeşitli dilekler için çeşitli ritüeller gerçekleştiriliyor. Hıdırellez günü, doğa ve insan sevgisi çok önemlidir çünkü Hızır ve İlyas, insanları, doğayı, iyiliği ve cömertliği seven, bereketin simgesi olan, kutsallıklarına inanılan dinsel varlıklardır.Gül ağacında dilek tutma nasıl yapılır sorusunun yanıtı ile devam edelim. Gül ağacı seramonisi ve dileklerin asılması hıdırellez akşamında olur. Yani 6 mayıs günü değil, 5 mayıs akşamı dileklerinizi dilemelisiniz. Hıdırellezde dileklerin kabul olması için gül ağacının dibine şekiller çizilir notlar bırakılır. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.5 Mayıs cuma günü akşam ezanı vakti gül ağacında dilek dileme zamanıdır. Gül dallarına paralar asılır. (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş.) ya da açık cüzdan bırakılır. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi araba isteyen araba resmi çizebilir. Bunu küçük taşlarla yapabileceğiniz gibi toprakla da oluşturabilirsiniz.Hıdırılez akşamında yapılması gerekenler bu kadar değil. Anadolu'da hıdırellez akşamında evdeki her kişi için yedi fasulye ya da yedi nohut ekilir. Kişilerin başına gelebilecek kötülüklerin ekilen bu fasülye ya da nohutlara gelmesi dilenir.Hıdırellez akşamı gül ağacında dilek tutarken yapmanız gerekenlere ek olarak bir de duasını okumanız gerekir. Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır. Hıdırellez dilek duası şöyledir; Bismillahirahmanirahim, Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.Hıdırellez günü 6 Mayıs sabahı neler yapılır : Hıdırıllezde sabah ilk iş yapılması gerekenlerin başında gül ağacının dibine gitmek vardır. Akşamında konulan para alınıp cüzdana yerleştirilir, yazılan dilek kağıtları da alıp suya atılır. Suya atılmasının sebebi kağıt ne kadar hızlı yok olursa dileğin o kadar hızlı gerçekleşeceğine inanılmasıdır.Hıdırellez günü sabahında erkenden kalkılıp kapıların açılması da bir adettir. Bu sayede hane halkı Hızırın dağıttığı bereket ve bolluktan nasiplendiği gibi evdeki bekarlara da güzel kısmetler çıkar. Hıdırellez günü, bazıları sabah gün doğarken kırlara, bağlara, bahçelere çıkıp buralarda Hızır'ın ayak izlerine basarak bolluğa ulaşmayı düşler.Hıdırellez yağmurlarının damlaları altın olur. Bu damlalardan nasiplenmenizi dilerim. Hıdırellez gününüz kutlu olsun.Hıdırellez'e kadar bir tutam, hıdırellez den sonra tutam tutam. Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez.Hıdırellez yaz kapısı,yedi gün sürer tipisi.Yaz dileğini tahtaya, bu hafta kabul olmazsa olur haftaya. Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun.Bahar oldu amanAl kese astım gül dalınaAdadım yarin adınaİki göz oda..Dağ yeşil, dallar yeşilUyandılar bayramaHer gönül şenBir benim bahtım kara..Kokuyor buram buramFulyalar vakit tamamBir bana uğramadıBu bahar bayram..Ağlama hıdrellezAğlama be banaAcı ektim yerineAşk yeşerecek,yeşerecekBaşka bahara..Ne yolu var ne iziTanıdık değil yüzüDilerim Allah'tanAşk sözün özü..