Hıdırellez gelenekleri nelerdir? Hıdrellez nasıl kutlanılır?

Hızır ile İlyas Peygamberin yeryüzündeki buluştuğu gün olarak nitelendirilen Hıdırellez Günü'nde neler yapılabilir? Türk-İslam tarihinin önemli ve vazgeçilmez ritüelleri arasına adını yazdıran Hıdırellez, her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli yöresel etkinlikler eşliğinde kutlanacak.BismillahirahmanirahimBin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.Hıdrellez günü yoğurt çalınır ama maya konulmaz. Maya konulmadan yoğurt tutarsa eve Hızır gelmiş demektir.Hıdrellez sabahı bir akarsu kenarına çamurdan ev yapılır ve içine buğday konulur. Bunun nedeni buğdayın o yıl eve bolluk ve bereket getireceği inancıdır.5 Mayıs günü kırlardan 41 çeşit ot ve küçük temiz taşlar toplanır. Toplanan otlar bir suya konur ve o suyla Hıdrellez sabahı yüz yıkanır. Bu suyun yüze iyi geldiği söylenir.Hıdrellez sabahı kahvaltıda yumurta kaynatılır. Bu yumurtalar çocuklara yedirilir. Hıdrellez yumurtasının güç vereceği düşünülür.Kuru baklagiller bir torba içinde bahçedeki ağaçlara asılır.Hıdrellez Günü çevredeki açlar doyurulur, yemekler paylaşılır. Paylaşmanın sonraki dönemlerde bolluk ve bereket getireceğine inanılır.5 Mayıs gecesi dilekler bir kağıda çizilir ve gül ağacının altına konulur.Evlenmek isteyen ama bir türlü evlenemeyen kızların başlarının üzerinde yeni kilit açılır. Bu sayede kısmetlerinin de açılacağı düşünülür.5 Mayıs gecesi Hıdrellez ateşi yakılır ve üzerinden atlanır. Ateşin üzerinden atlanırken dilenen dileğin o yıl gerçek olacağına inanılır.Hıdrellez gecesi (5 Mayıs gecesi) evin kapısına söğüt dalı asılır.Hıdırellez günü, bazıları sabah gün doğarken kırlara, bağlara, bahçelere çıkıp buralarda Hızır'ın ayak izlerine basarak bolluğa ulaşmayı düşler. Hıdırellez günü, doğa ve insan sevgisi çok önemlidir çünkü Hızır ve İlyas, insanları, doğayı, iyiliği ve cömertliği seven, bereketin simgesi olan, kutsallıklarına inanılan dinsel varlıklardır.Hıdırellezde baharın taze bitkilerini ve taze kuzu eti ya da kuzu ciğeri yeme adeti vardır. Baharın ilk kuzusu yenildiği zaman sağlık ve şifa bulunacağına inanılır. Bugünde kırlardan çiçek veya ot toplayıp onları kaynattıktan sonra suyu içilirse bütün hastalıklara iyi geleceğine, bu su ile kırk gün yıkananların gençleşip güzelleşeceğine inanılır.5 Mayıs günü (Nişanlılar arasında) oğlan evi, kız evine Hıdırellez Kurbanı, olarak süslenmiş bir koç gönderir. Bu kurban ertesi gün kesilerek birlikte yenir. Yemeğe çağırılanlar, çarşaf, havlu yemeni ve gönüllerinden kopan armağanlar getirirler. Getirilen armağanlar ipler üzerinde sergilenir. Hıdırellez günü, erkenden kalkılıp kapılar açılır. Genç kızlar için hazırlanan sandıklar açılır. Açılır ki eve bereket dolsun, genç kızımız da iyi bir evlilik yapsın.Güneş doğmadan gelinlik giyip Tunca Nehri'nin kıyısına gelen genç kızların kısmetlerinin açılacağına inanılıyor. Roman genç kızlar bir adım daha öteye gidip bolluk ve sağlık dileyerek gelinlikleriyle suya giriyorlar.Söğüt ağaçlarından koparılan dallar da evlere asılıyor.Hızır ve İlyas, Hükümdarın ordusundaki iki askerdir. Hükümdar bir gün ordusuyla birlikte ölümsüzlük suyunu (Ab-u Hayat) aramaya çıkar. Yolculukta, Hızır ve İlyas diğer askerlerden ayrılırlar. Bir subaşında durup, yemek için kurutulmuş balık çıkarırlar. Tam bu esnada deniz suyu balığa sıçrar, balık canlanır ve suya atlar. Böylece Hızır ve İlyas ölümsüzlük suyunu bulmuş olurlar. Bu sırada bir melek gelir. Hızır ve İlyas'ın kıyamete kadar yaşayacaklarını, fakat Hızır'ın karada, İlyas'ın denizde ihtiyacı olanlara yardım edeceklerini bildirir. Hıdrellez günü yani 6 Mayıs'ta Hızır ve İlyas'ın buluştuklarına, onların buluşmalarıyla ölü tabiatın canlandığına inanılır. Halk inanışına göre 6 Mayıs'ın yağmurlu geçmesi, Hızır ve İlyas'ın buluştuklarında sevinçlerinden ağlamalarının ve bulutların da onlara katılmalarının bir ispatıdır.Hızır'ın kim olduğuna dair çeşitli görüşler var. Tasavvuf çevreleri Hızır'ı bir veli olarak kabul ettiği gibi, onun peygamber olduğunu düşünenler de bulunuyor. Onun ak saçlı, nur yüzlü, sakallı yaşlı bir adam veya dilenci, fakir kılığında göründüğüne inanılıyor. O zor durumdaki insanlara yardım etmesi, iyileri mükafatlandırıp, kötüleri cezalandırması, berekete ve bolluğa kavuşturması gibi özelliklerle biliniyor. Hızır'ın, "hayat suyu" içtiği için sonsuza kadar yaşayacağı da inanışlar arasında yer alıyor. İlyas'ın peygamber olduğu konusunda ise genel kabul bulunuyor. Halk arasında kabul edilen inanışa göre, Hızır karaların ve havanın, İlyas ise suların hakimidir ve bu ikisi birleştiğinde, doğada var olan her şeye güç yetecek konuma gelinmektedir.2018 Hıdırellez zamanı 6 Mayısa denk geliyor. Hıdırellez namazını kılmanız gereken vakit ikindi namazı ile sabah anamazı arasındaki vakit oluyor. Bu süre içinde 2 rekat Allah rızası için namaz kılıp dilekleriniz için dua edebilirsiniz. Hıdırellez namazından ise şu duanın okunması gereklidir:"Ya Rabbi Sen dünyanın kainatın sahibisin.Her canlıyı yaratan Sensin. Benim ve her canlının Rabbi de Sensin.Benim hem dünyamı hemde ahiretim güzel eyle. Bana ve tüm kullarına hak ettiğimiz gibi değil lutfunla ve merhametinle muamele eyle. Hızır (as) ve Hıdır(as) bana yoldaş eyle. Bizleri hata ve yanlışlarımızdan döndürsünler. Maddi ve manevi sıkıntılarımızda her zaman yanımızda olsunlar. Dualarımızı Senin güzel isimlerin hürmetine, habibin hürmetine kabul buyur. Aminnnn ""Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun.""Hıdırellez'de dilekler tutulur, gül ağacına bağlanır; sizin de kısmetiniz bağlanmasın, bereketiniz bol olsun.""Yaz dileğini bırak bir güle; kavuş berekete. Hıdırellezin kutlu olsun."Havalar gibi yüreğinizde hep sıcacık olsun. Hıdırellez'de dilekleriniz kabul olsun."Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselam ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.""Evin olsun, araban olsun, olmazsa canın sağ olsun. Hıdırellez bayramın kutlu olsun.""Havalar gibi yüreğinizde hep sıcacık olsun. Hıdırellez'de dilekleriniz kabul olsun."- Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hızır (as) dileklerinizi kabul etsin, Hıdırellez bayramınız kutlu olsun."Gülden güzel sevgilim, bahar gözlüm gül dudaklım, kutlu olsun bugünün.""Dileğinizi bağladığınız gül gibi yüzünüz gülsün. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.""Bayramlar coşkunun, sevinç ve mutluluğun zirveye çıktığı, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği özel günlerdir. Tarihimizde dostluğa, kardeşliğe hizmet eden ve doğa sevgisini temsil eden Hıdırellez bayramınızı kutluyor, bolluk, bereket ve sağlıklı günler diliyorum.""Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hızır (as) dileklerinizi kabul etsin, Hıdırellez bayramanız kutlu olsun.""Hıdırellez'e kadar bir tutam, hıdırellez den sonra tutam tutam."- Bu güzel Hıdırellez akşamında Hızır (as) size ve yakınlarınıza bereket getirsin.- Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselam ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun."Aylardan Mayıs, günlerden Hıdırellez; gününüz hep güneşli talihiniz hep bol olsun. Hızır gününüz kutlu olsun.""Milleti oluşturan yapı taşları arasındaki harç konumundaki bu güzel adetlerimizin günden güne unutulup kaybolması tehlikesi ile karşı karşıyayız. Bizi biz yapan en küçük bir ayrıntının yaşatılması, kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarılması konusunda herkesin aynı hassasiyeti göstermesi dileği milletimizin Hıdrellez Bayramı'nı kutlar, saygılar sunarım.""Yaz dileğini tahtaya. Bu hafta olmazsa olur haftaya. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun."Hıdırellez bayramında dilekleriniz kabul olsun, sağlıklı, bereketli nice yıllar dilerim."Hıdırellez yağmurlarının damlaları altın olur."Yaz gelince kağıya dilekler bağlanır gül ağacına. Hızır (as) gelsin ağacınıza dileğinizi kabul etsin, yüzünüzü güldürsün. Hıdırelleziniz kutlu olsun."Bu akşam Hıdırellez kutlu ve bereketli olsun dilekleriniz kabul olsun.""Yaz dileğini bağla gül ağacına; bu sefer olmazsa bir dahaki bayrama. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.""Hıdırellez bereketiyle gelir, dileğin kabul olur inşallah. Bereketin ve yazın habercisi Hıdırelleziniz kutlu olsun.""Az bilirim, uz bilirim, hıdırellez den sonra yaz bilirim.""Hızır (as) bereketi ile gelmesini, gül ağacına bıraktığınız dileğiniz gerçek olmasını temenni ederim. Hıdırelleziniz kutlu olsun.""Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi.""Hıdırellez ateşini büyüttük, dertlerimizi söndürdük. Hıdırellez bayramında dilekleriniz kabul olsun."Bayramlar coşkunun, sevinç ve mutluluğun zirveye çıktığı, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği özel günlerdir. Tarihimizde dostluğa, kardeşliğe hizmet eden ve doğa sevgisini temsil eden Hıdırellez bayramınızı kutluyor, bolluk, bereket ve sağlıklı günler diliyorum."Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun.""Hıdırellez'de dilekler tutulur, gül ağacına bağlanır; sizin de kısmetiniz bağlanmasın, bereketiniz bol olsun.""Yaz dileğini bırak bir güle; kavuş berekete. Hıdırellezin kutlu olsun."Havalar gibi yüreğinizde hep sıcacık olsun. Hıdırellez'de dilekleriniz kabul olsun."Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselam ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.""Evin olsun, araban olsun, olmazsa canın sağ olsun. Hıdırellez bayramın kutlu olsun.""Havalar gibi yüreğinizde hep sıcacık olsun. Hıdırellez'de dilekleriniz kabul olsun."- Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hızır (as) dileklerinizi kabul etsin, Hıdırellez bayramınız kutlu olsun."Gülden güzel sevgilim, bahar gözlüm gül dudaklım, kutlu olsun bugünün.""Dileğinizi bağladığınız gül gibi yüzünüz gülsün. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.""Bayramlar coşkunun, sevinç ve mutluluğun zirveye çıktığı, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği özel günlerdir. Tarihimizde dostluğa, kardeşliğe hizmet eden ve doğa sevgisini temsil eden Hıdırellez bayramınızı kutluyor, bolluk, bereket ve sağlıklı günler diliyorum.""Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hızır (as) dileklerinizi kabul etsin, Hıdırellez bayramanız kutlu olsun.""Hıdırellez'e kadar bir tutam, hıdırellez den sonra tutam tutam."- Bu güzel Hıdırellez akşamında Hızır (as) size ve yakınlarınıza bereket getirsin.- Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselam ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun."Aylardan Mayıs, günlerden Hıdırellez; gününüz hep güneşli talihiniz hep bol olsun. Hızır gününüz kutlu olsun.""Milleti oluşturan yapı taşları arasındaki harç konumundaki bu güzel adetlerimizin günden güne unutulup kaybolması tehlikesi ile karşı karşıyayız. Bizi biz yapan en küçük bir ayrıntının yaşatılması, kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarılması konusunda herkesin aynı hassasiyeti göstermesi dileği milletimizin Hıdrellez Bayramı'nı kutlar, saygılar sunarım.""Yaz dileğini tahtaya. Bu hafta olmazsa olur haftaya. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun."Hıdırellez bayramında dilekleriniz kabul olsun, sağlıklı, bereketli nice yıllar dilerim."Hıdırellez yağmurlarının damlaları altın olur."Yaz gelince kağıya dilekler bağlanır gül ağacına. Hızır (as) gelsin ağacınıza dileğinizi kabul etsin, yüzünüzü güldürsün. Hıdırelleziniz kutlu olsun."Bu akşam Hıdırellez kutlu ve bereketli olsun dilekleriniz kabul olsun.""Yaz dileğini bağla gül ağacına; bu sefer olmazsa bir dahaki bayrama. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.""Hıdırellez bereketiyle gelir, dileğin kabul olur inşallah. Bereketin ve yazın habercisi Hıdırelleziniz kutlu olsun.""Az bilirim, uz bilirim, hıdırellez den sonra yaz bilirim.""Hızır (as) bereketi ile gelmesini, gül ağacına bıraktığınız dileğiniz gerçek olmasını temenni ederim. Hıdırelleziniz kutlu olsun.""Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi.""Hıdırellez ateşini büyüttük, dertlerimizi söndürdük. Hıdırellez bayramında dilekleriniz kabul olsun."Bayramlar coşkunun, sevinç ve mutluluğun zirveye çıktığı, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği özel günlerdir. Tarihimizde dostluğa, kardeşliğe hizmet eden ve doğa sevgisini temsil eden Hıdırellez bayramınızı kutluyor, bolluk, bereket ve sağlıklı günler diliyorum.Hıdırellez akşamı gül ağacında dilek tutarken yapmanız gerekenlere ek olarak bir de duasını okumanız gerekir. Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır. Hıdırellez dilek duası şöyledir; Bismillahirahmanirahim, Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.Hıdırellez günü 6 Mayıs sabahı neler yapılır : Hıdırıllezde sabah ilk iş yapılması gerekenlerin başında gül ağacının dibine gitmek vardır. Akşamında konulan para alınıp cüzdana yerleştirilir, yazılan dilek kağıtları da alıp suya atılır. Suya atılmasının sebebi kağıt ne kadar hızlı yok olursa dileğin o kadar hızlı gerçekleşeceğine inanılmasıdır.Hıdırellez günü sabahında erkenden kalkılıp kapıların açılması da bir adettir. Bu sayede hane halkı Hızırın dağıttığı bereket ve bolluktan nasiplendiği gibi evdeki bekarlara da güzel kısmetler çıkar. Hıdırellez günü, bazıları sabah gün doğarken kırlara, bağlara, bahçelere çıkıp buralarda Hızır'ın ayak izlerine basarak bolluğa ulaşmayı düşler.Anadolu Yakası'nda Hıdırellez Kadıköy'deKadıköy Belediyesi parklarda yapacağı şenlikle 'Bahara Merhaba' diyor. Sahrayıcedit Mahallesinde yer alan yaklaşık 8 bin metrekarelik Koru Parkı'nda düzenlenecek müzik dinletisinin ardından akşam saatlerinde de Kalamış Parkı'nda Hıdırellez Şenliği gerçekleşecek. Kadıköy Kent Konseyi ve sivil toplum örgütlerinin stand açacağı Hıdırellez Şenliği saat 17.00'de başlayacak.En renkli şenlik Edirne'deEdirne'de gerçekleşecek Hıdırellez-Kakava şenlikleri, 5 Mayıs'ta dev Kakava ateşinin yakılmasıyla başlayacak. Dev ateş, üzerinden atlanabilecek şekilde devrilecek ve insanlar ateşin üzerinden atlayacaklar. Dilek ağacına dileklerin bağlanıp sonrasında nehre atılma merasimi ise 6 Mayıs'ta.Eshab-I Kehf Hıdırellez etkinlikleri cuma günü başlıyorMERSİN'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilecek olan Eshab-ı Kehf'te Hıdırellez etkinlikleri 4 Mayıs'ta başlıyor. tarsus Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen etkinlik, bu yıl 4-5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. 24'üncüsü düzenlenecek olan etkinlik, 4 Mayıs günü saat 16.30'da Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayacak. İkinci gün saat 10.00'da Eshab-ı Kehf'ten başlayıp Cumhuriyet Meydanında son bulacak olan bisiklet yarışının ardından saat 11.00'da Hz. Daniyal Meydanı'ndan başlayacak olan Akdeniz Mehteran takımının yürüyüşü, Yarenlik Alanı'nda vereceği konserle sürecek. Aynı gün Şehit İshak Mahallesi Faruk Sodan Spor Tesislerinde saat 11:00'de Karakucak Güreşleri yapılacak.Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında yani 5 Mayıs 2017 Cuma akşam ezan vakti gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.Hıdırellez akşamında bir diğer dilek dileme biçimi de gül ağacına para asmaktır. Asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs 2017 Cumartesi sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.Hıdırellez dileklerini gül ağacının dalına bağlarken bu duayı okumanız gerekiyor;-"Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma Ya HIZIR YA İLYAS"Bu dua 40 defa okunuyor. 5 Mayıs günü 39 defa okunuyor. 6 mayıs günü 1 defa okunup 40'a tamamlanıyor. İçinizden geldiği gibi Allah'a dua edersiniz. Allah'tan dileklerinizi ve bu senenin hayırlı olması, bol rızıklı olması ve diğer isteklerinizi bildirirsiniz.