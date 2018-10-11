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Hidayet Türkoğlu'ndan Avrupa kupası ve Milli takım sözleri

ürkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yaptığı açıklamada Türk takımlarının Avrupa'daki maçlarını yakından takip ettiklerini dile getirdi ve milli takım hakkında konuştu.

Kaynak: AA
Hidayet Türkoğlu'ndan Avrupa kupası ve Milli takım sözleri
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11 Ekim 2018 13:18
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Bizi heyecanlı bir sezon bekliyor. Gerek Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'miz, gerekse takımlarımızın Avrupa'daki mücadelelerini yakından takip ediyor olacağız. Takımlarımızın Avrupa'da elde ettikleri başarılar bizi ve ülkeyi gururlandırıyor." dedi.

Türkoğlu, yaptığı açıklamada, dün Adana'da oynanan maçla 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 61-47 yenerek müzesine götüren Hatay Büyükşehir Belediyespor'u tebrik etti.

Türk sporu ve basketbolu açısından kupanın önemine değinen Türkoğlu, yeni tasarımıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilk defa sahibini bulduğunu vurguladı.

Hidayet Türkoğlu, Adana'nın kadın basketboluna uzun zamandır değer kattığını belirterek, organizasyon dolayısıyla ev sahipliği ve misafirperverliği için yerel yöneticilere teşekkür etti.

Bu sene erkeklerde 12, kadınlarda da 8 takımla Avrupa maçlarında mücadele edileceğini aktaran Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Bizi heyecanlı bir sezon bekliyor. Gerek Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'miz, gerekse takımlarımızın Avrupa'daki mücadelelerini yakından takip ediyor olacağız. Takımlarımızın Avrupa'da elde ettikleri başarılar bizi ve ülkeyi gururlandırıyor. Ülkenin Avrupa'daki konumunu değiştiriyorlar, hepsine sonsuz başarılar diliyorum. İnşallah hem kadınlar hem de erkeklerde çok gururlanacağımız bir yıl olur. İnşallah sorunsuz bir yıl geçiririz."

Milli takımlardan beklentiler

Türkoğlu, 2019'da Çin'de gerçekleştirilecek Erkekler Dünya Basketbol Şampiyonası ve İspanya'da organize edilecek Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası hakkında bilgi verdi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başarılı bir grafik çizdiğini vurgulayan Başkan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Kadın milli takımımız federasyonumuzun gurur kaynağı. İnşallah aynı başarıyı sürdürürler. İnşallah A Milli Erkek Basketbol Takımımız Çin'deki dünya şampiyonası müsabakalarına, daha sonra da A Milli Kadın Basketbol Takımımız Avrupa Şampiyonası'na gider. Bizim ülke olarak bu tip organizasyonlarda her zaman bulunmamız gerektiğine inanan bir insanım. Hepsine başarılar diliyorum."

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