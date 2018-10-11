Hidayet Türkoğlu'ndan Avrupa kupası ve Milli takım sözleri

Milli takımlardan beklentiler

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu,dedi.Türkoğlu, yaptığı açıklamada, dün Adana'da oynanan maçla 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 61-47 yenerek müzesine götüren Hatay Büyükşehir Belediyespor'u tebrik etti.Türk sporu ve basketbolu açısından kupanın önemine değinen Türkoğlu, yeni tasarımıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilk defa sahibini bulduğunu vurguladı.Hidayet Türkoğlu, Adana'nın kadın basketboluna uzun zamandır değer kattığını belirterek, organizasyon dolayısıyla ev sahipliği ve misafirperverliği için yerel yöneticilere teşekkür etti.Bu sene erkeklerde 12, kadınlarda da 8 takımla Avrupa maçlarında mücadele edileceğini aktaran Türkoğlu, şöyle konuştu:Türkoğlu, 2019'da Çin'de gerçekleştirilecek Erkekler Dünya Basketbol Şampiyonası ve İspanya'da organize edilecek Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası hakkında bilgi verdi.A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başarılı bir grafik çizdiğini vurgulayan Başkan Türkoğlu, şunları kaydetti: