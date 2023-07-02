Hidayet Türkoğlu: 'U19 bizim çok inandığımız bir nesil''

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazanan Milli Takımımız hakkında açıklamalar yaptı.



Başkan Türkoğlu, "U19 bizim çok inandığımız bir nesil. Bu turnuvaya da çok iyi başladılar ve bugün çok güzel bir oyunla ülkemize bronz madalya kazandırdılar. Türk basketbolu her daha iyi noktaya gelecektir. Bu başarı sadece TBF'nin başarısı değil. Kulüplerimizin altyapılara yaptıkları yatırımlar, Türk basketbolunun altyapılarda daha iyi noktalara gelmesine vesile oluyor. Bu süreçte tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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