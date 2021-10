Hidayet Türkoğlu: 'Son 5 yılda basketbola değerler kattık'

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yönetim olarak önemli işler yaptıklarını ve yeniden seçilmeleri halinde ikinci dönemde daha da iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.



Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem ikinci dönem için çalışmaları konusunda bilgi verdi hem de başkan adayları Harun Erdenay ile Erman Kunter'in eleştirilerini yanıtladı.



Yönetim olarak ellerinden geldiğince gelecek dönemde neler yapacaklarını basketbol camiasına anlatmaya çalıştıklarını belirten Türkoğlu, "Her başkan adayının gelecek dönemde basketbolu nereye getireceğini konuşması gerekiyor. Biz bu zamana kadar yaptığımız işten çok memnunuz, daha da iyi işleri nasıl yapacağımızı düşünüyoruz." dedi.



Türkoğlu, TBF'nin olağan seçimli genel kurulundaki başkanlık seçimi için üç adayın olduğunun hatırlatılması üzerine, "İki adayın daha çıkması basketbolun ne kadar istenilir, arzu edilir ve cazip hale geldiğini gösteriyor. Ekip olarak son 5 yılda basketbola değerler kattığımızı düşünüyoruz. Doğal olarak fazla adayın bu süreçte ortaya çıkması bizi mutlu ediyor. Herkese başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.







- "Ben buradayım"



Adaylıktan çekildiği ve ABD'ye yerleşeceği yönünde çıkan haberleri de yalanlayan Türkoğlu, "Adaylıktan çekilme diye bir şey yok. Hayatımda her zaman dürüst olmuşumdur. Bana göre Türk halkının kalbindeki, aklındaki yerimin bu samimiyetten, bu dürüstlükten olduğunu düşünüyorum. Hidayet Türkoğlu olarak önümüzdeki süreçte tekrar basketbol federasyonu başkanlığımı açıklamak istiyorum. Ben buradayım." diye konuştu.



Daha önce 2 dönem için görev almak istediklerini açıkladıklarına dikkati çeken Türkoğlu, "Ülke olarak yaşadıklarımızı hepimiz biliyoruz. Hiçbir zaman, hiçbir yerde bahane üretmemeye çalıştık. Ülkenin ekonomik inişler çıkışları ya da pandemi nedeniyle yaşadığı süreçler ortada. Bu yüzden bir yıl basketboldan uzak kaldık. Bir sene maçları seyircisiz oynatmak durumunda kaldık. Daha iyisini nasıl yapabiliriz, bu ekonomik süreçte kulüplerimize nasıl faydalı olabiliriz diye çalışmalar yaptık. Şimdi önümüzdeki 3 seneliğine kulüplerimiz için hem teknolojik hem ekonomik olarak nasıl faydalı olabiliriz onun çalışmasını yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.







- "Herkesle yüzleşmeye hazırım"



Camia içindeki insanların kendisine ulaşamadığı yönündeki eleştiriye yanıt veren Türkoğlu, "Daha önce demokratik bir seçim olmasını, her adayın projeleriyle camiayı bilgilendirmesi temennisinde bulunmuştum. Ama bu tarz eleştirileri duymak bizi üzüyor. Hidayet Türkoğlu olarak telefonum her zaman herkese açık olmuştur. Bu konuda herkesle yüzleşmeye hazırım." ifadelerini kullandı.



Basketbola kattıkları değerleri konuşmak istediklerini anlatan Türkoğlu, "Gerek yaptığımız sponsorluklarla, organizasyondaki başarılarımız olsun, Türk sporcuların dakika olarak artışları olsun kulüplerle iş birliği içinde güzel işler yaptığımızı düşünüyoruz. Biz hiçbir zaman karşı tarafı eleştirmedik ve onlara yönelik ithamlarda bulunmadık." diye konuştu.



FIBA ile de iyi bir ilişki içinde olduklarını belirten Türkoğlu, şunları söyledi:



"Avrupa'da hiçbir yerde milli takım organizasyonu olmazken, biz milli takım dışında başka organizasyonları da ülkemizde yaptık. FIBA'dan da teşekkür de aldık. FIBA ve kulüplerimizle benim, profesyonel ekibimin ve yönetim kurulunun ilişkileri en üst seviyede olmuştur. İyi diyaloglarla onların isteklerini yerine getirmemiz başarı sağlamıştır. Biz olaya her zaman Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türk basketbolu olarak baktık. Konuyu kişiselleştirmedik. Hiçbir kulüp temsilcisi profesyonel ekibimize ulaşamadığını söyleyemez. Değişiklikleri onlarla konuşarak yaptık. Mali kriterleri onlarla konuşarak yine yaptık."



Seçim sürecinde kendilerine yönelik eleştirilere ve ithamlara şaşırdıklarını vurgulayan Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ekip olarak polemiğe girmemeye çalıştık. Yaptıklarımızı somut anlatmaya çalıştık. Niye bu tarz yola giriyorlar anlam veremiyoruz. Biz her zaman yenilikçi, eleştiriye açık, birleştirici taraf olmuşuzdur. Şaşırıyoruz, bizim de yanıt vermemiz gerekiyor. Daha somut, daha delile dayalı görüşler sağlıklı olacaktır."



Ligler, 12 Dev Adam Basketbol Okulları ve bölgesel liglerdeki eleştirilere değinen Türkoğlu, şunları kaydetti:



"Göreve geldiğimizde 12 Dev Adam Basketbol Okulları daha önceki yönetim tarafından parayla yapılıyordu. Bizim yönetim olarak ilk aldığımız karar bunu parasız yapmak. Şu an tüm Türkiye'ye yayıldığımızı söyleyebilirim. Kadınlar Süper Ligi'ne isim sponsoru olarak Herbalife Nutrition devam ediyor. Arkadaşlar ya gerçekten iyi hazırlanamamışlar ya da nasıl kamuoyuna bir sunum yapacaklarını bilmiyorlar. Biz zaten mevcut haldeki sözleşmeleri ve sponsorlukları paylaşıyoruz. Bölgesel lig kapanmadı. Format değişikliğiyle takımlarımız kendi illerinde oynuyorlar. Takım sayısının da arttığını söyleyebiliriz. Oradaki takımların grup birincileri ya da şampiyonları alıp bölgesel lige çıkarıp sonraki şampiyon takımı üst lige alıyoruz. Takım sayısını 130'lardan 260-280'lere çıkardık. Maç sayıları da arttı. Bu değişiklikleri kulüp yöneticileriyle yapıyoruz. Bu konudaki eleştiriler bizden çok kulüplere saygısızlıktır."



Basketboldaki sorunları kendilerinden başka kimsenin iyi bilemeyeceğini belirten Türkoğlu, "Sporculuk dönemimizde de her zaman kendimizi geliştirmeye çalıştık. Bu süreçte basketbola nasıl katkılar sağlayabiliriz diye kafa yoran bir ekibiz" değerlendirmesinde bulundu.



Maç yayınlarında da önemli çalışmalar yaptıklarını ve sayıyı artırdıklarına dikkati çeken Türkoğlu, "Tivibu'ya teşekkür ederim. Geldiğimizde 3 yıllık rekor bir anlaşmaya imza attık, bu yıl da sözleşmeyi uzattık. TRT de son 2 yılda olduğu gibi yine her hafta 2 maçı canlı olarak ekrana taşıyor. Tarihte ilk kez Türkiye Basketbol Ligi maçları bizim dönemimizde TRT'den yayınlanmaya başladı. Biz geldiğimizde 5 maç canlı veriliyordu. Dönemimizde 8 Süper Lig, 2 kadınlar ve 2 TBL olmak üzere 12 maç ulusal kanallarda canlı yayınlanıyor." diye konuştu.



Abdi İpekçi Spor Salonu alanındaki proje



Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılacak tesisin yapım aşamasının ne durumda olduğuyla ilgili bilgi veren Türkoğlu, "Proje bu aralar ihaleye çıkacaktı. En son konuştuğumuz oydu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunu TOKİ ile yürütüyor. Bu konuda müjdeyi de vermek isteriz. Türk basketbolu ve Türk sporu için yapılacak en büyük yatırımlardan biri olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Projeyi başından sonuna kadar takip ediyor. Bu da bizim Türk basketboluna kazandıracağımız en büyük değer olacak. Bu tarz değerleri kazandırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



"Ligimiz Avrupa'nın en iyi ligleri arasında"



Türk basketbolunun gerilediği yönündeki görüşlere tepki gösteren Türkoğlu, şöyle devam etti:



"Bunlar bizi üzüyor. Ya gerçekten samimi değiller ya da ligimizi takip etmiyorlar. Ligimiz Avrupa'nın en iyi ligleri arasında. İspanya ile birincilik ve ikincilik için çekişiyoruz. Bu tarz yorumlar hem yatırım yapan kulüplerimize hem de emek veren sporcularımıza karşı bir saygısızlık. Son 5 yıl içinde ligimizden iki Avrupa Ligi şampiyonu çıktı. Fenerbahçe ve Anadolu Efes şampiyon oldu. Darüşşafaka ve Galatasaray Avrupa Kupası kazandı. Pınar Karşıyaka, FIBA organizasyonunda final oynadı. Kadınlarımızın aynı şekilde bu tarz başarılarını görmezden gelip Türk basketbolu hakkında böyle konuşmalar yapılması üzücü."



Milli takımların gerilediği yönündeki eleştiriler



Harun Erdenay'ın milli takımların FIBA sıralamasında gerilediği yönündeki açıklamasına değinen Türkoğlu, "Yönetim olarak en hassas olduğumuz konu milli takımlar. Türk basketbolunun son 20 yıldaki başarılarında yer almış insanlarız. Milli takımın ne kadar önemli ve anlamlı olduğunu bizden kimse bilemez. Yabancı kuralıyla ilgili yaptığımız değişiklikle Türk sporcularına yaptığımız yatırımın karşılığını alacağız." ifadelerini kullandı.



Son olarak olimpiyat elemeleri oynadıklarını ve istedikleri sonucu alamadıklarını hatırlatan Türkoğlu, "Yabancı sayısı 6 olduğu dönemde Türk sporcular 7-9 dakika ortalamayla oynuyordu. Bizim 5 yabancı oyuncu kuralından sonra bu süre neredeyse 18-20 dakikalara çıktı. Bu hem kendi takımlarına fayda getirecek hem de milli takıma fayda sağlayacak. Bir jenerasyon değişikliği yaşıyoruz. Yeni süreçte oyuncularımızın kulüplerinde daha fazla süre alması için çalışmaya devam edeceğiz. Milli takım başarısızlığını sadece bu dönem için söylemeleri üzücü. Yaptığımız çalışmalarla arkadaşlarımızın tecrübe kazanmasında önemli adımlar attık. Süre buldukça milli takımda bunun faydasını görmeye başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Yaptıkları işlerde iyi gittiklerine inandığını anlatan Türkoğlu, "Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna somut bir şey sunamadıkları için bu tarz ithamlarda bulunuyorlar." diye konuştu.



"Herkesten daha olgun davranışlar bekliyoruz"



Başkan adayları olarak bir araya gelme ihtimali sorusuna Türkoğlu, "Şu ana kadar bir araya gelmedik. İleride gelir miyiz, bilemiyoruz. Kapımız herkese açık. Amacımız zaten herkesin kulüplerimize kendini bir şekilde doğru ifade edebilmesi, projelerini sunması. Yeniliğe açığız. Daha iyisini yapmayı düşündüğümüz noktalar tabii ki var." yanıtını verdi.



Seçim sürecinde camiaya seslenen Türkoğlu, "Herkesten daha olgun davranışlar bekliyoruz. Adayların birbirine kötü ithamlarda bulunmasından çok, kamuoyunu ve basketbol camiamızı yapacakları çalışmalarla ve projeleriyle bilgilendirmelerini rica ediyoruz. Biz ekip olarak sadece 5 yıl içinde yaptıklarımızı ve bundan sonra yapacaklarımızı kulüplerimize anlatmaya devam edeceğiz. Takdir yine camianın olacak." şeklinde sözlerini tamamladı.