Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye tebrik

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi arasında oynanan final maçının ardından açıklamada bulundu.



Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Türkoğlu, sözlerine her iki takımı da tebrik ederek başladı.



Her iki takımın da Avrupa'da final oynadığını hatırlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:



"Avrupa Kupası'nın ülkemize gelmesi bizi çok mutlu etti. Fenerbahçe'yi kutlamak istiyorum. Kadınlar anlamında iyi bir yıl geçirdik. Galatasaray da final oynadı, onları da tebrik ederim. Kadın basketbolumuz her geçen gün istenilen ilgiyi, desteği kulüplerden ve sponsorlardan alıyor. Buradan tüm başkanlara ve takımları yalnız bırakmayan sponsorlara teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu destekler devam eder. İnşallah kadın basketbolumuz her geçen gün Avrupa'da daha iyi yere gelecektir."





