Hidayet Türkoğlu'ndan EuroLeauge'e eleştiri!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda 25 ve 28 Şubat'ta Yunanistan ile yapacağı maçlar öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen buluşmaya, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başkan Vekili Ömer Onan, yönetim kurulu üyeleri, A Milli Takım Menajeri Muratcan Güler, A Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene ile milli oyuncular katıldı.



Toplantıda basın mensuplarına açıklamada bulunan Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım'ın Yunanistan ile iki önemli maç oynayacağını hatırlatarak, "Ülkenizi temsil ettiğiniz her maç çok anlamlıdır. Bu iki maç özel duygulara hitap edecektir. Gerek antrenör ekibimiz gerek de sporcularımıza güvenimiz tam. Kadroya dahil olan genç arkadaşları kutlamak istiyorum. Hepsinden ricamız bu fırsatı iyi değerlendirsinler. Sahaya çıktıklarında formanın değerini daha da iyi anlayacaklardır. Gönülden başarılar diliyoruz. İnşallah hepimiz için, basketbol için güzel bir hafta olur." diye konuştu.



Türkoğlu, FIBA ile Avrupa Ligi yönetimi arasında devam eden anlaşmazlık sonucunda bazı oyuncuların milli takımda yer alamamasıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:



"Avrupa Ligi'nde bizi gururla temsil eden iki kulübümüze, bizimle her zaman iyi diyalog içinde oldukları için teşekkür ediyorum. Federasyon olarak onların talebini kadroya göre değerlendirip, kararlar veriyoruz. Bu sürecin artık bir son bulması gerektiğine inanıyoruz. Bu sürecin bitmesini bütün ülkeler de istiyordur. Kulüplerin biraz daha söz sahibi olması gerektiğine inanıyorum. Hafta sonuna maç koymaları gibi bir durumla ilk defa karşılaşıyorum. Bu her geçen gün Avrupa basketboluna zarar veriyor. Kendi egolarını bir kenara koyup, sporcuların daha değerli olduğunu anlamaları gerekiyor. Arkadaşlarımızı zaten kısa bir sürede milli takımımıza çağırabiliyoruz. O süreçte hangisi gelebilecek.



Sakatlık süreci var, doğru düzgün antrenman da yapamıyorlar. Ondan sonra araya Avrupa Ligi maçı sıkıştırmaları kadar saçma bir şey yok. Maalesef bu işi yönetememe noktasına geldiler diye düşünüyorum. Özellik Avrupa Ligi tarafı. Çünkü ülke değerlerini bu kadar arka plana atmamaları gerekiyor. Sonuçta burada kazanacağız maçların sizi Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na götürme ihtimali var. Bu saçmalığın bitmesi önemli. Tekrar girişimlerimiz olacak."





