Hidayet Türkoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında şu ifadeleri kullandı:



"15 Temmuz, milletimizin tek vücut olarak hainlere karşı demokrasi destanı yazdığı, tarihimizin akışını değiştiren gün olarak hafızalarımıza kazındı. Ülkemiz 15 Temmuz 2016'da alçakça bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmış; ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki aziz milletimiz, hain terör örgütü FETÖ'nün vatanımızın bağımsızlığına halkımızın birliğine yönelik saldırısını kahramanca bir direnişle bertaraf etmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzde vatanları için can vermiş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.



