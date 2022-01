Hidayet Türkoğlu: 'Mazeretlere sığınmadık'

Türkiye Basketbol Federasyonu'nda ikinci dönemine başlayan Hidayet Türkoğlu Sabah Gazetesi'ne röportaj verdi. İki adaya karşı girdiği kongrede aldığı 108 oy için "Üyeler gerçek anlamda basketbolu daha iyi yerlere taşımak istediğimizi gördüler. Önümüzdeki üç yılda yapacaklarımızı doğru bir şekilde anlattığımız için de bizimle devam kararı verildi. Hepsine teşekkür ederim" yorumunu yapan Türkoğlu 3 yıllık süredeki planlarını da anlattı:



BGM BÜYÜK KATKI YAPACAK



"Geçen 5 yılda eksik bulduğumuz ve daha iyi yapmamız gereken şeyler de var tabii. Basketbol Gelişim Merkezi'nin ihalesi yapıldı. İnşallah onu 1.5-2 yılda bitireceğiz. O zaman basketbol ailesi olarak hem bu tesisi kullanma hem de milli takımlar anlamında yapacağımız organizasyonlarda daha net adımlar atabileceğimize inanıyorum. Bunun dışında geldiğimizden beri gerçekten görünürlük anlamında çok iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Haftalık naklen yayınları 5 maçtan 12 karşılaşmaya çıkardık TV görünürlüğü anlamında. Bu süreçte en zorunlu gördüğümüz şey de hem erkeklerde hem kadınlarda basketbolun açık kanalda yer alıp Türkiye'nin doğusundan batısına kadar her yerinde, her evinde izlenebilir olması. Bunun için seçimlerden önce sayın bakanımız ile tüm maçların açık kanaldan yayınlanmasına dair güzel bir diyaloğumuz oldu. İhalesini de yakında paylaşacağız."





KENDİ AYAKLARIMIZIN ÜSTÜNDE DURUYORUZ



TBF'nin küçüklü büyüklü 20'den fazla sponsoru olduğunu vurgulayan Başkan Türkoğlu, "Göreve geldiğimizden beri çok değerli sponsorları ekibimize dâhil ettik. Biz her zaman dürüstlüğümüz, şeffaflığımız ve işbirlikçiliğimiz ile bütün sponsorlara cazip geldiğimizi düşünüyorum. Gerçekten sadece işin maddiyatını düşünen ekip olmadık. İki markanın birleşip iki tarafa da daha fazla nasıl değer katacağını göstermek istedik" dedi ve şöyle devam etti: "Bu yaklaşımımız da onlara daha samimi geliyor. Özel sektörün bu anlamda katkıda bulunması ve omuz omuza hareket etmemiz bize büyük destek oluyor. Bütçemizin yüzde 80-90'ı özel sektördeki anlaşmalardan geliyor. Bu federasyon olarak en büyük başarımızdır. Kamu desteğini gerçekten her geçen gün daha da azaltmaya çalışıyoruz. Kendi ayaklarımızın üstünde durabilen ve özel sektörle iyi ilişkiler kurabilen bir federasyon olduğumuzu kamuoyuna gösterdiğimizi düşünüyorum."



MİLLİ TAKIM'A İNANCIM TAM



Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın performansını değerlendiren Türkoğlu, "Bazen heyecanla oyuncularımızın kendi takımlarındaki pozisyonlarından farklı bir yere gelmelerini, skor yükünü çekmelerini, ağabeylik yapmalarını istiyoruz ama sakin kafayla oturduğumuz zaman başka düşünüyoruz. Çünkü hayatlarında ilk defa bir araya gelmiş insanlardan 5 gün içerisinde sanki uzun yıllardır birlikteymiş gibi hareket etmesini bekleyemeyiz. Bizim tek istediğimiz giydikleri formanın farkında olsunlar ve mücadele etsinler. Hepsi kaliteli ve değerli isimler. Bu fırsatı da en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştılar. İnşallah bu süreç aşıldıktan sonra daha çok antrenman yapma fırsatı olacak. Birlikte oynama fırsatı yakaladıkları zaman da çok daha iyi bir kadro olacaklarına inancım tam" diye konuştu.



KUNTER&ERDENAY İLE GÖRÜŞECEĞİM



Kongrede rakibi olan Erman Kunter ve Harun Erdenay ile ilgili de "Türk basketbolu için gerçekten iyi işler yapmış değerli büyüklerimiz" diyen Türkoğlu, "İkisi de çok değerli insanlar bizim için. Belki dikkat edememiş olabiliriz seçim heyecanı yüzünden ama ikisini de davet etmeyi düşünüyoruz ekip olarak. Onların da fikirlerini almak istiyoruz. Bizim işimize yarayacak projeler varsa değerlendirmek isteriz. Sponsorluk anlamında bize destek olabilecekleri noktalar varsa da fikirlerinden yararlanırız" ifadesini kullandı.



MAZERETLERE SIĞINMADIK



"Avrupa'dan, NBA'e kadar herkesin yara aldığı pandemi sürecini hiçbir zaman bahane olarak göstermedik. Kulüplerimizi yalnız bırakmadık, hep yanlarında olduk. Sanırım camianın bize saygı duyduğu noktalardan bir tanesi budur."



ALT LİGLER FIRSAT OLDU



"Bazı kulüplerin alt liglerde takım kurması bizi mutlu ediyor. Hem getirmiş olduğumuz mali kriterlerle ekonomik anlamda iyi işler yaptığımızı gösteriyor hem de takımlarında süre alamayan oyunculara fırsat yaratılıyor. Bunun için alt liglerde takım kuran kulüplere teşekkür ediyorum."



KADIN BASKETBOLU DEĞİŞİM YAŞIYOR



Son zamanlarda kadın basketbolu ile kadın voleybolu arasında yapılan kıyaslamaları değerlendiren Türkoğlu, "Öncelikle A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gerçekten kutlamak isterim. Ama basketbolun bu anlamda değer kaybettiğine inanan bir insan değilim. Bunlar hep göreceli şeyler. Şu an Kadın Milli Takımımız'da maalesef bir jenerasyon değişikliği yaşadık, yaşıyoruz. Eleştirilere de saygılıyım. Milli Takım antrenörümüz Ceyhun hoca ve ekip arkadaşları ile birlikte taramaları genişletip kızlarımıza Türkiye'nin her yerinden ulaşmaya çalışacağız. Basketbol açık kanallarda yayınlanmaya başladığında ilgi daha çok artacaktır" dedi.





