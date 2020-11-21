Hidayet Türkoğlu, koronavirüse yakalandı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İşte Hidayet Türkoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığını açıkladı:
"Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum."
İşte Hidayet Türkoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığını açıkladı:
"Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum."
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. https://t.co/w3C9lkVbOr
— Sporx (@sporx) November 21, 2020