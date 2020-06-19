Hidayet Türkoğlu: 'Koronavirüs bizi Avrupa şampiyonluğundan etti'

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, koronavirüs nedeniyle Avrupa kupalarının iptal edilmesinin, iyi performans gösteren Türk takımlarının muhtemel bir kupasına mal olduğunu söyledi.



- "Kulüplerimizin bir Avrupa kupası şampiyonluğundan olduk"



Yaşadığımız bu süreçten dolayı üzüntülü olduklarını anlatan TBF Başkanı, "Hem kendi ligimizin hem de Avrupa'daki organizasyonların noktalanmasından dolayı üzgünüz. THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes 'in gösterdiği güzel bir performans vardı. Fenerbahçe Bek o'nun sakatlıklardan sonra yükselen bir performansı da ortadaydı. FIBA'nın organizasyonunda Türk Telekom ve Pınar Karşıyaka çeyrek final oynadı. Onların da organizasyonu iptal edildi. Kulüplerimizin muhtemel bir Avrupa kupası şampiyonluğundan olduk. Bundan dolayı üzüldük. Tek temennimiz, inşallah aynı yatırımlara kulüplerimiz devam ederler ve ülkemizi gururla temsil etmeyi sürdürürler. Ülkemizin basketbol anlamındaki kalitesini en iyi şekilde gösteren takımlar var. Bu ekiplerin her daim yanındayız. Başarıları için birlikte hareket ediyoruz. İnşallah önümüzdeki sezon da aynı performansı sergilerler ve ülkemize önemli kupaları getirirler." ifadelerini kullandı.







