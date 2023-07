Hidayet Türkoğlu: 'Gelecek sezon rekabet çok yüksek olacak'

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na ev sahipliği yapmanın avantajını kullanarak eleme maçları oynama hakkı kazanacaklarına inandığını söyledi.Başkan Türkoğlu, 12-20 Ağustos'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası, Basketbol Süper Ligi, yapımı devam eden Basketbol Gelişim Merkezi, FIBA ile Avrupa Ligi'nin takvim çakışmasını önleme konusunda anlaşması ve 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın dünya üçüncülüğü elde etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nı düzenleyecekleri için çok mutlu olduklarını belirten Hidayet Türkoğlu, "Her zaman bu tarz organizasyonları yapan bir federasyonuz. Çok başarılı bir ekibe sahibiz. FIBA, her fırsatta bizim tecrübemizden yararlanmak istiyor. Seyircimiz önünde olimpiyat ön eleme maçlarını oynamamız bize heyecan katacaktır." ifadelerini kullandı.A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın genç bir kadrosunun bulunduğunu aktaran Türkoğlu, "Çok başarılı bir hocamız (Ergin Ataman) var. Son 5 yılda Avrupa'da kulüpler düzeyinde ülkemize çok güzel başarılar kazandırdı. Oyuncuların hepsi, milli formanın ne anlama geldiğini bilen arkadaşlarımız. İnanıyorum ki iyi bir kamp süreci geçiririz ve olimpiyat eleme maçlarını oynama fırsatı yakalarız. Bu, bize çok büyük değer katacaktır." şeklinde görüş belirtti.Hidayet Türkoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi'nde gelinen son noktanın sevindirici olduğunu, Ocak-Şubat 2024'te açılış yapmayı düşündüklerini dile getirdi.Türk basketboluna çok önemli bir tesisi kazandıracaklarına vurgu yapan Türkoğlu, şu görüşleri paylaştı:"Son durum gayet sevindirici. Her geçen gün bir şeylerin ortaya çıkması bizleri daha çok heyecanlandırıyor. En büyük teşekkürü her zaman Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ediyorum. İlk günden bu yana projeyi yakından takip ediyor. İnşaatın daha çok hızlanması gerektiğini bakanlarımız da dile getiriyor. Bu tesisi basketbola kazandırdığımız zaman tüm takımları yakından takip etme imkanımız olacak. Daha çok kamp yapma vaktimiz olacak. İnşallah en kısa zamanda bu tesisi Türk basketboluna kazandıracağız. Ocak-Şubat 2024'te açacağımızı tahmin ediyoruz. Bu, bizi çok mutlu eder. Orası için çok güzel planlarımız var. Dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisi Türk basketboluna kazandırdığımız zaman gelecek planlamasını daha sağlıklı yapacağımıza inanıyorum. Böyle bir tesisle elimiz çok daha güçlü olacaktır."TBF Başkanı Türkoğlu, Basketbol Süper Ligi'nde gelecek sezonun çok çekişmeli geçeceğini düşündüğünü kaydetti.Son yıllarda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun ambargo koyduğu ligde yeni sezon öncesi Galatasaray ve Beşiktaş'ın da yaptığı transferlerin heyecan verici olduğunu anlatan Türkoğlu, "Kulüplerin bu tarz girişimleri ve transferlerini, ligimizin değeri ve ülkemizi uluslararası organizasyonlarda temsil etmeleri açısından çok anlamlı görüyorum. Kulüplerimizin yatırım yapmasıyla, önümüzdeki sezonun çok çekişmeli geçeceğine inanıyoruz. Bu, bizi heyecanlandırıyor. Seyirci anlamında da bize değer katacaktır." diye konuştu.FIBA ile Avrupa Ligi'nin 2023-2024 sezonunda milli takım ve kulüp müsabakalarının çakışmasını önleme konusunda anlaşmaya varmasını yorumlayan Türkoğlu, "Çok mutluyuz. Bu süreç Avrupa basketboluna zarar veriyordu. Kulüplerle federasyonları karşı karşıya getiren ve taraflara faydası olmayan süreçti. Biz bu süreci çok doğru yönettik. Her zaman da milli takıma davet edilen oyuncular gelmiştir. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu anlaşmaların farklı boyutları da hayata geçer ve Avrupa basketboluna her geçen gün değer katar. İyi bir başlangıç için iki tarafı da kutluyorum." ifadelerini kullandı.Son olarak 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda elde ettiği üçüncülüğü de değerlendiren Hidayet Türkoğlu, "Yaklaşık 6 sene önce başlattığımız bir projenin meyvelerini bu tarz başarılarla taçlandırmak bizi çok mutlu ediyor. Geçen sene ülkemizde düzenlenen şampiyonada 18 Yaş Altı Milli Takımı'mızın ikinci olması, aynı jenerasyonla devam edip dünya üçüncüsü olmamız bizi mutlu etti. Bu jenerasyondan dolayı Fikret Doğan ve ekibini kutlarım. Bu yaş jenerasyonumuz, ileriki yıllara daha umutlu bakmamıza vesile oluyor. Bu gençlerimiz A Milli Takım seviyesinde bu formayı en iyi şekilde temsil edecek." diye konuştu.