Hidayet Türkoğlu: 'Elemeler bizim için iyi bir fırsat'

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nın Avrupa'da C Grubu'ndaki ilk mücadelesinde cumartesi günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan antrenmanın, 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.



Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, güzel bir kamp süreci geçirdiklerini belirterek, "Oyuncular, son iki maçta da iyi oynadıklarını düşünüyorlar. Ekibimizin form grafiği yükseliyor. Olimpiyat elemeleri, bizim için iyi bir fırsat. İnşallah bundan sonraki süreçte tüm maçlarımızı kazanırız ve olimpiyatlara katılma fırsatına sahip oluruz." ifadelerini kullandı.



Hiçbir takımı küçümsemediklerini aktaran Türkoğlu, "Diğer takımlar da olimpiyatlara gidebilmek için mücadele edecektir. Bu yüzden oyuncularımız, bu maçların anlamını çok iyi biliyor. Her takımın bu organizasyona katılmak için şansı var. Önemli olan takım olarak neler yapacağımız ve nasıl performans göstereceğimizdir. Bizden basketbol olarak geride olan ülkeler olabilir ama sahaya çıkıldığında da her şey değişebilir." değerlendirmesinde bulundu.