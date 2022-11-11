Hidayet Türkoğlu: 'Basketbol için şu ana kadar bir şey yapılmamış'

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılacak TBF Basketbol Gelişim Merkezi'nin inşaatında spor müdürleriyle incelemelerde bulundu.



Yapımı devam eden inşaat alanındaki etkinliğe Başkan Türkoğlu ve çeşitli medya kuruluşlarının spor müdürlerinin yanı sıra TBF Yönetim Kurulu üyeleri ile basın mensupları katıldı.



Hidayet Türkoğlu, yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinden bu yana bu hayali gerçekleştirmek istediklerini belirterek, "Herkesin kafasında soru işareti vardı. 'Acaba gerçekleşecek mi' diye? Bu süreç bizim için çok değerli. Türk basketbolu için bu zamana kadar hiçbir şey yapılmamış. Bu bizi çok üzmüştür. Ülkemize Sayın Cumhurbaşkanı'mızın desteğiyle çok büyük tesisler kazandırıldı. Kendisi bu projeye ilk günden beri sahip çıktı. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendisinin sayesinde anlamlı bir tesis olacak. Tesiste 5 salon, kamp merkezleri ve seyircilerin güzel vakit geçireceği yerler olacak. Bu projenin önümüzdeki yıl Türk basketboluna kazandırılacağına inanıyoruz. Burada basketbolu daha ileriye taşıyacak ulusal ve uluslararası organizasyonlar yapmaya devam edeceğiz. Buraya geldiğiniz için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



MBD İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Demircan ise yapımı devam eden TBF Basketbol Gelişim Merkezi'nin vaziyet planı üzerinden bilgi verdi.



Demircan, projede 10 bin kişilik ana salon, bin kişi kapasiteli bir antrenman ve maç salonu, 500'er seyirci kapasiteli 3 altyapı salonu, basketbol müzesi ve kütüphanesi, alışveriş, konser ve yeme-içme alanları ile sporcu ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş bir spor oteli olacağını kaydetti.



İnşaatın tüm hızıyla sürdüğünü aktaran Fatih Demircan, "TBF binasında çelikleri koymaya başladık. Ana salonun olduğu yerde de temel atmaya başladık. Altyapı salonlarının biri tamamen bitti. Otel binası yukarıya doğru yükseliyor. Orayı da kışın ortalarına doğru bitireceğiz." diye görüş belirtti.



Yapılan açıklamaların ardından Başkan Türkoğlu, spor müdürlerine tesis inşaatını gezdirdi. Etkinlik, fotoğraf çekimiyle son buldu.



