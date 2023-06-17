Hidayet Türkoğlu: ''Anadolu Efes'i kutlamak istiyorum'

Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu, Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Hidayet Türkoğlu, "Öncelikle bütün takımlarımızı gerçekten kutlamak istiyorum. Bu sene hem Avrupa'da bizleri temsil edenler, hem lig içindeki çekişmeden dolayı takımlarımızı kutlamak istiyorum. Mücadele gösteren Karşıyaka'yı, şampiyon olan Anadolu Efes'i kutlamak istiyorum.'' dedi.



Yabancı oyuncu sınırı



TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Kulüplerimizin istekleri oluyor. Pazartesiden itibaren, lig direktörümüz bütün kulüplerle oturup isteklerini dinleyecektir. Biz de yönetim olarak basketbolumuz için, kulüplerimiz için en doğru kararı vereceğiz. Şu anda net söyleyebileceğim bir şey yok. Hepimiz sezonun bitmesini bekledik, pazartesiden itibaren kulüplerle oturup basketbolumuz için en doğru kararı beraber vereceğiz." ifadelerini kullandı.





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