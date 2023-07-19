Haber Tarihi: 19 Temmuz 2023 12:32 - Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2023 12:32

HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI, RESİMLİ DUASI 2023 | Hicri yeni yıl mesajları dualı, kısa, uzun Muharrem ayı kutlama mesajlar

HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI, RESİMLİ DUASI 2023 | Hicri yeni yıl mesajları dualı, kısa, uzun Muharrem ayı kutlama mesajlar ve farklı seçeneklerle 19 Temmuz bugün araştırılmaya başlandı. Paylaşımlarda bulunmak isteyen tarafından anlamlı, değişik, yeni, uzun ve kısa hicri yılbaşı mesajları ilgi görüyor. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz'da başladı. Bu vesileyle sevdikleriyle Muharrem ayı mesajları ve sözleri paylaşmak isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. Muharrem ayı mesajları Hicri yılbaşı ile Whatsapp, SMS ve Instagram üzerinden paylaşılacak. Muharrem ayı 10. günü ise aşure günü olarak idrak ediliyor. Peygamberimiz tarafından "Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…" şeklinde ifade edilmiştir. İşte, Resimli, dualı, anlamlı Muharrem ayı mesajları ve sözleri 2023

HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI, RESİMLİ DUASI 2023 | Hicri yeni yıl mesajları dualı, kısa, uzun Muharrem ayı kutlama mesajlar
Abone Ol
Hicri yılbaşı olarak da bilinen Muharrem ayının ilk günü, ay takvimi olan Hicri takvime göre, yılın son ayı olan Zilhicce ayının son gününü Muharrem ayına bağlayan gecedir. İslamiyette esas alınan Hicri takvime göre yılbaşı, 2023 yılında 19 Temmuz Çarşamba günü eda ediliyor. Sevdiklerinin bu önemli gününü kutlamak isteyenler için Dualı, hadisli, kısa, uzun Hicri yılbaşı mesajlarını ve Hicri yılbaşı kaçıncı yılı? sorusunun cevabını haberimizde derledik. 
HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI, RESİMLİ DUASI 2023

Hicri yeni yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun…
Rabbim tüm İslam aleminin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin. Hicri yılbaşınız hayırlı olsun.

Allah'ım yeni yılda, İslamiyet'i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…

Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.

Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar...

Mutluluğunuz daim dualarınız kabul, amellerinin makbul olsun. Nice yıllara…

Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle hayırlı yıllar.

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle Hicri Yılbaşınız hayırlı olsun.

Rabbim, tüm İslam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!


Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle hayırlı yıllar.

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle Hicri Yılbaşınız hayırlı olsun.

Rabbim hicri yeni yılı tüm İslam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin. Amin.

Yeni Yılınız Kutlu Olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.

Mutluluğunuz daim dualarınız kabul, amellerinin makbul olsun. Nice yıllara…

Rabbim, tüm İslam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile Hicri yılbaşınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.

Rabbim hicri yeni yılı tüm İslam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin. Amin.

Allah'ım yeni yılda, İslamiyet'i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…

Yeni Yılınız Kutlu Olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile Hicri yılbaşınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.

 Rabbim hicri yeni yılı tüm İslam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin. Amin.

Allah'ım yeni yılda, İslamiyet'i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…

Yeni Yılınız Kutlu Olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş'ta Ghezzal'a sürpriz talip Türkiye Transferler Beşiktaş'ta Ghezzal'a sürpriz talip
Galatasaray'da Cedric Bakambu transferi için görüşme Türkiye Transferler Galatasaray'da Cedric Bakambu transferi için görüşme
Dusan Tadic, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı Türkiye Transferler Dusan Tadic, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı
MUHARREM AYI MESAJLARI, RESİMLİ 2023 | Resimli, dualı, anlamlı Muharrem ayı mesajları ve sözleri! Gündem MUHARREM AYI MESAJLARI, RESİMLİ 2023 | Resimli, dualı, anlamlı Muharrem ayı mesajları ve sözleri!
HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI, RESİMLİ DUASI 2023 | Hicri yeni yıl mesajları dualı, kısa, uzun Muharrem ayı kutlama mesajlar Gündem HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI, RESİMLİ DUASI 2023 | Hicri yeni yıl mesajları dualı, kısa, uzun Muharrem ayı kutlama mesajlar
Fenerbahçe'de Tadic transferinin perde arkası Türkiye Transferler Fenerbahçe'de Tadic transferinin perde arkası
Zara Türkiye'den çekiliyor mu? Zara'dan açıklama geldi Gündem Zara Türkiye'den çekiliyor mu? Zara'dan açıklama geldi
Beşiktaş, Jean Onana transferini bitiriyor Türkiye Transferler Beşiktaş, Jean Onana transferini bitiriyor
Sebastian Szymanski: 'Şampiyonluk için geldim' Fenerbahçe Sebastian Szymanski: "Şampiyonluk için geldim"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe için İstanbul'da
2
Romelu Lukaku, Türkiye'ye geldi!
3
Taylan Antalyalı'nın Adana Demirspor kararı
4
Okan Buruk'tan transfer ve Şampiyonlar Ligi açıklaması
5
Wilfred Zaha için iki seçenek kaldı
6
Ali Koç'tan Arda Güler açıklaması!
7
Maxi Gomez'i 3 takım istiyor

SON HABERLER

yukarı ok