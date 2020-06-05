Hıçkırık filmi konusu, Hıçkırık filmi hastalığı nedir

Hıçkırık adlı Hindistan yapımı film izleyiciler tarafından ilgi görüyor. Hıçkırık'ta kimler oynuyor ve konusu ne? İşte Hıçkırık filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

05 Haziran 2020 16:49
Hıçkırık filmi konusu, Hıçkırık filmi hastalığı nedir
Hint filmi tutkunlarının yakından tanıdıkları isimleri kadrosunda bulunduran Hıçkırık filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte detaylar…
HIÇKIRIK KONUSU

Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur ancak kendini ispatlamak için birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.

HIÇKIRIK FİLMİ NAİNA MATHUR HASTALIĞI: TURET SENDROMU

Tourette Sendromu, (veya Turet Sendromu) Aynı şekilde kısa aralıklarla meydana gelen istemsiz, hızlı, âni bedensel tikler ve ses tiklerinin oluşturduğu nörolojik veya "nörokimyasal" kalıtsal bir rahatsızlıktır. Nörogelişimsel bozukluklar kategorisinde ele alınır. İsmini Fransız doktor Gilles de La Tourette'den alır. Beynin Bazal Ganglion denilen bölümündeki anormallikten kaynaklandığı düşünülmektedir (Dopamin). Tikler birden ortaya çıkan, hızlı, yineleyici, ritmik olmayan, basmakalıp bir motor hareket ya da ses çıkarmadır. Karşı konulamaz bir deneyim olarak yaşanır. 


HIÇKIRIK OYUNCULARI

Rani Mukherjee

Supriya Pilgaonkar

Asif Basra

HIÇKIRIK FİLMİ FRAGMANI İZLE

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